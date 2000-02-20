Раздел: Культура
Олег Винник сфотографировался в компании известной актрисы
Фотографии сделаны на съемках нового клипа артиста.
Известный украинский певец, кумир миллионов Олег Винник, часто балует волчиц новыми фотографиями и видео на своей странице в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Однако в последнее время на странице певца редко появляются какие-либо обновления. Около месяца певец практически не обновляет свою страницу в социальной сети Инстаграм.
Не успели поклонницы певца расстроиться по этому поводу, как певец выложил необычное селфи.
Так, на фотографии, которая появилась в аккаунте Олега Винника, он предстал на обзор публики в стильном образе, в компании народной артистки Украины Ольги Сумской.
Как известно, Сумская известна своей ролью Роксоланы, и судя по всему, Винник пригласил ее снятся в клипе на одноименную песню. Презентация видеоработы состоится 28 февраля – в последний день зимы.
На фотографиях Олег Винник и Ольга Сумская сидят на скамейке и позируют как пара. Примечательно, что Ольга выглядит ровесницей артиста, хотя она и старше его. В клипе повелитель волчиц появится в стильном сером костюме с черной сумкой. А Сумская на фото позирует в розовых брюках и бежевом пальто, ее волосы распущены, а на лице аккуратный макияж. «Ну какая же «Роксолана» без @olgasumska? Премьера клипа 28 февраля», - написал Винник в подписи к фото.
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Стоит отметить, что в клипе также появится еще одна знаменитая украинская актриса Ада Роговцева. Поклонники, конечно, не остались равнодушны к новой публикации своего кумира, и принялись засыпать его комплиментами, пожеланиями и признаниями в любви.
Известный украинский певец, кумир миллионов Олег Винник, часто балует волчиц новыми фотографиями и видео на своей странице в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Однако в последнее время на странице певца редко появляются какие-либо обновления. Около месяца певец практически не обновляет свою страницу в социальной сети Инстаграм.
Не успели поклонницы певца расстроиться по этому поводу, как певец выложил необычное селфи.
Так, на фотографии, которая появилась в аккаунте Олега Винника, он предстал на обзор публики в стильном образе, в компании народной артистки Украины Ольги Сумской.
Как известно, Сумская известна своей ролью Роксоланы, и судя по всему, Винник пригласил ее снятся в клипе на одноименную песню. Презентация видеоработы состоится 28 февраля – в последний день зимы.
На фотографиях Олег Винник и Ольга Сумская сидят на скамейке и позируют как пара. Примечательно, что Ольга выглядит ровесницей артиста, хотя она и старше его. В клипе повелитель волчиц появится в стильном сером костюме с черной сумкой. А Сумская на фото позирует в розовых брюках и бежевом пальто, ее волосы распущены, а на лице аккуратный макияж. «Ну какая же «Роксолана» без @olgasumska? Премьера клипа 28 февраля», - написал Винник в подписи к фото.
Читайте также: Ариана Гранде достигла успехов группы The Beatles
Стоит отметить, что в клипе также появится еще одна знаменитая украинская актриса Ада Роговцева. Поклонники, конечно, не остались равнодушны к новой публикации своего кумира, и принялись засыпать его комплиментами, пожеланиями и признаниями в любви.
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