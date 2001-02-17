Раздел: Культура
Группа KAZKA прокомментировала обвинения в свой адрес
Участники группы убеждены, что общество рассматривает каждую их ошибку под микроскопом.
16 февраля состоялся второй полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2019", где стали известны имена второй тройки финалистов. Так, за право представлять Украину на Евровидении, которое состоится 14, 15 и 18 мая в Тель-Авиве, поборются Freedom jazz, Anna Maria, Kazka, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Однако последние несколько дней все внимание приковано именно к группе Kazka - коллектив обвиняют в некачественных выступлениях вживую, которые разительно отличаются от студийных записей.
В своем Instagram Kazka решила прокомментировать свое участие в Нацотборе и ответила на критику выступления.
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"Претендовать на то, чтобы выступать от имени всей страны – это большая ответственность! Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желает нам удачи) будет каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучшим! К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в Нацотборе 2019 года. Но главное – это поддержка наших слушателей, которую мы ощущаем каждый день!", - пишет Kazka.
16 февраля состоялся второй полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2019", где стали известны имена второй тройки финалистов. Так, за право представлять Украину на Евровидении, которое состоится 14, 15 и 18 мая в Тель-Авиве, поборются Freedom jazz, Anna Maria, Kazka, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Однако последние несколько дней все внимание приковано именно к группе Kazka - коллектив обвиняют в некачественных выступлениях вживую, которые разительно отличаются от студийных записей.
В своем Instagram Kazka решила прокомментировать свое участие в Нацотборе и ответила на критику выступления.
Читайте также: Настя Каменских поделилась фотографией в белом боди
"Претендовать на то, чтобы выступать от имени всей страны – это большая ответственность! Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желает нам удачи) будет каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучшим! К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в Нацотборе 2019 года. Но главное – это поддержка наших слушателей, которую мы ощущаем каждый день!", - пишет Kazka.
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