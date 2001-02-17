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Раздел: Культура  
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Елена Кравец попросила подписчиков о помощи

Елена Кравец попросила подписчиков о помощи Актриса объявила сбор средств на лечение больной девушки.

Главная актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец обратилась к украинцам с просьбой о финансовой помощи, но не для себя, а для лечения нашей землячки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Ей срочно нужна сложная и дорогостоящая операция.

".. Я хочу обратиться к Вам за помощью...Случилась беда. Заболела одна молодая женщина", - рассказала Елена Кравец.

"Друзья, очень нужна ваша помощь! Все подробности у @lennykravets в предпоследнем посте. Всем заранее огромное спасибо!",- с таким обращением вышло видео на канале студии "Квартал 95".

Она рассказала о том, что необходимо помочь Наталии Дочинец. Актриса сразу откликнулась на просьбу и обратилась к своим фанатам и неравнодушных людей. Средства собираются на срочную операцию. К видео Елена Кравец добавила фото и сканы переписки с Натальей и заключение врачей.

В комментариях фанаты поддержали инициативу актрисы Кравец и высказали добрые слова в адрес Натальи которой необходима помощь.

"У меня 860 грн декретных, но я отправила!", "Немного перечислила. желаю скорейшего выздоровления", - написали под видео.

"Леночка, Вы человек с большим сердцем! И вся Ваша команда - большие молодцы! Удачи Вам! Здоровья Наталье и своевременной помощи!", - добавили в комментариях.

Следует отметить, что для Елены Кравец заниматься благотворительностью - привычные вещи. В свое время, к примеру, она бежала марафон, организованный ради детей, которые по определенным обстоятельствам остались без родителей:

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"Я бегу этот марафон для того, чтобы своим маленьким примером привлечь внимание к детям и толкнуть весы на сторону любви и заботы. Я очень хорошо понимаю, что детям-сиротам необходимо почувствовать себя обычными детьми из нашего двора. Им не повезло с родителями – вот и вся их вина. Они мечтают о спортивной интерьера и рекордные олимпийские достижения. У нас сейчас есть шанс подарить им свой спортплощадка", - вспоминала она.
Кроме того, Кравец, став мамой очаровательных близнецов, поняла, что ее помощь нужна беременным женщинам. Звезда основала свою марку одежды - чтобы было удобно все эти 9 месяцев и красавицы чувствовали себя действительно на высоте, а не только будущей мамой. Толчок к этому дало то, что актриса почувствовала нехватку таких приятностей в собственной жизни. А женщины во время беременности иногда действительно могут впадать в депрессию из-за внешний вид, который кажется им несовершенным.
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 Теги: Елена Кравец, помощь

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