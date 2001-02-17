» » Paramount снимает байопик об Элтоне Джоне
Раздел: Культура  
0

Paramount снимает байопик об Элтоне Джоне

Paramount снимает байопик об Элтоне Джоне Фильм продолжил серию, начатую лентой о группе Queen.

Похоже, что после успеха "Богемской рапсодии" нас ждет линейка фильмов о британских рок-звездах, которые были и продолжают оставаться властителями умов миллионов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Киностудия Paramount опубликовала видео музыкального байопика, рассказывающего о жизни и творчестве знаменитого Элтона Джона. На официальном канале опубликовано видео со сценами из фильма "Рокетмен".

В фильме будет рассказана история самых ярких лет биографии певца, когда он из робкого таланта Реджинальда Дуайта превратился в суперзвезду Элтона Джона.

Фильм назван в честь одной из популярных песен пятикратного лауреата музыкальной премии "Грэмми". Элтона Джона на экране воплотил Тэрон Эджертон, ранее игравший в фильмах "Kingsman". Сам же сэр Элтон посвятил свою песню погибшему рэперу Маку Миллеру.

Читайте также: Олег Винник сфотографировался в компании известной актрисы

Режиссером фильма стал Декстер Флетчер который работал над фильмом "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Paramount, Элтон Джон

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх