Раздел: Культура
Paramount снимает байопик об Элтоне Джоне
Фильм продолжил серию, начатую лентой о группе Queen.
Похоже, что после успеха "Богемской рапсодии" нас ждет линейка фильмов о британских рок-звездах, которые были и продолжают оставаться властителями умов миллионов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Киностудия Paramount опубликовала видео музыкального байопика, рассказывающего о жизни и творчестве знаменитого Элтона Джона. На официальном канале опубликовано видео со сценами из фильма "Рокетмен".
В фильме будет рассказана история самых ярких лет биографии певца, когда он из робкого таланта Реджинальда Дуайта превратился в суперзвезду Элтона Джона.
Фильм назван в честь одной из популярных песен пятикратного лауреата музыкальной премии "Грэмми". Элтона Джона на экране воплотил Тэрон Эджертон, ранее игравший в фильмах "Kingsman". Сам же сэр Элтон посвятил свою песню погибшему рэперу Маку Миллеру.
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Режиссером фильма стал Декстер Флетчер который работал над фильмом "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.
Похоже, что после успеха "Богемской рапсодии" нас ждет линейка фильмов о британских рок-звездах, которые были и продолжают оставаться властителями умов миллионов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Киностудия Paramount опубликовала видео музыкального байопика, рассказывающего о жизни и творчестве знаменитого Элтона Джона. На официальном канале опубликовано видео со сценами из фильма "Рокетмен".
В фильме будет рассказана история самых ярких лет биографии певца, когда он из робкого таланта Реджинальда Дуайта превратился в суперзвезду Элтона Джона.
Фильм назван в честь одной из популярных песен пятикратного лауреата музыкальной премии "Грэмми". Элтона Джона на экране воплотил Тэрон Эджертон, ранее игравший в фильмах "Kingsman". Сам же сэр Элтон посвятил свою песню погибшему рэперу Маку Миллеру.
Читайте также: Олег Винник сфотографировался в компании известной актрисы
Режиссером фильма стал Декстер Флетчер который работал над фильмом "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.
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