Раздел: Культура
Одна из сестер Кардашьян бросила парня-изменщика
Он изменил с лучшей подругой!
34-летняя Хлое Кардашьян бросила своего бойфренда Тристана Томпсона, отца своего единственного ребенка - дочери Тру, которой в апреле исполнится год. Хлое была глубоко шокирована, узнав о том, что 27-летний баскетболист изменяет ей. Причем еще и с лучшей подругой ее единоутробной сестры Кайли Дженнер - 21-летней моделью Джордин Вудс. Тристана и Джордин засекли целующимися и обнимающимися, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Весь клан Кардашьян-Дженнер, включая саму Хлое, до сих пор поддерживала с Вудс самые теплые отношения. Теперь вся семья в ярости. Кайли потрясена предательством Вудс, которую знает с самого детства и сделала звездой своего телешоу «Жизни Кайли». Все члены звездного семейства уже отписались от Вудс в соцсетях.
Сам Томпсон утверждает, что все это «фейковые новости» и его с Джордин ничего не связывает. Ранее сообщалось, что Хлое и Тристан провели День святого Валентина врозь, хотя он прислал ей гигантский букет красных роз.
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Томпсон и ранее изменял своей возлюбленной. Так, когда она была на последних месяцах беременности, стало известно, что он проводил время с несколькими разными девушками. С одной из них его засняли на видео целующимся в ночном клубе, а также входящим вместе с нею в отель. У Хлое на нервной почве даже начались преждевременные роды. Мать и сестры уговаривали ее немедленно дать отставку изменнику. Однако младшая сестра Ким Кардашьян все же простила Тристана, дав еще один шанс. На этот раз она больше не намерена терпеть.
34-летняя Хлое Кардашьян бросила своего бойфренда Тристана Томпсона, отца своего единственного ребенка - дочери Тру, которой в апреле исполнится год. Хлое была глубоко шокирована, узнав о том, что 27-летний баскетболист изменяет ей. Причем еще и с лучшей подругой ее единоутробной сестры Кайли Дженнер - 21-летней моделью Джордин Вудс. Тристана и Джордин засекли целующимися и обнимающимися, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Весь клан Кардашьян-Дженнер, включая саму Хлое, до сих пор поддерживала с Вудс самые теплые отношения. Теперь вся семья в ярости. Кайли потрясена предательством Вудс, которую знает с самого детства и сделала звездой своего телешоу «Жизни Кайли». Все члены звездного семейства уже отписались от Вудс в соцсетях.
Сам Томпсон утверждает, что все это «фейковые новости» и его с Джордин ничего не связывает. Ранее сообщалось, что Хлое и Тристан провели День святого Валентина врозь, хотя он прислал ей гигантский букет красных роз.
Читайте также: Ким Кардашьян больше не самая популярная из сестер
Томпсон и ранее изменял своей возлюбленной. Так, когда она была на последних месяцах беременности, стало известно, что он проводил время с несколькими разными девушками. С одной из них его засняли на видео целующимся в ночном клубе, а также входящим вместе с нею в отель. У Хлое на нервной почве даже начались преждевременные роды. Мать и сестры уговаривали ее немедленно дать отставку изменнику. Однако младшая сестра Ким Кардашьян все же простила Тристана, дав еще один шанс. На этот раз она больше не намерена терпеть.
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