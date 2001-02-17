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Кайли Дженнер ответила на слухи о пластических операциях
Кайли Дженнер заподозрили в пластике.
Знаменитая американская супермодель и бизнес-леди Кайли Дженнер дала интервью журналу Paper, сопроводив его эффектной фотосессией. В нем младшая сестра Ким Кардашьян пояснила произошедшую с ней за последние годы трансформацию, в ходе которой она превратилась из довольно миловидного подростка в настоящую секс-бомбу. Кайли утверждает, что слухи о том, что она перенесла ряд пластических операций, чтобы полностью реконструировать лицо, ложны. Всевозможных операций она попросту боится. По ее словам, она изменила свою внешность всего лишь с помощью макияжа и филлеров - инъекционных имплантатов, которые позволяют выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Люди не понимают, что могут сделать хорошие волосы, макияж и филлеры», -заявила она.
Пользователи соцсетей, однако, в это не верят. На снимках, которые были сделаны в ранней юности Кайли, ее лицо (включая губы и скулы), а также грудь и ягодицы выглядят совсем по-другому, чем сейчас.
Дженнер, чье личное состояние приближается к миллиарду долларов благодаря созданной ею собственной косметической компании, также рассказала изданию, что поначалу понятия не имела о том, как вести бизнес, и действовала «по велению сердца», создавая продукты, которые сама хотела бы купить. Она вложила в свою компанию все деньги, не зная, окупится ли это. А теперь модель вот-вот станет самой молодой в мире миллиардершей, самостоятельно сколотившей свои капиталы.
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Кайли, мать годовалой дочери Сторми, также рассказала, что родители перестали содержать ее с тех пор, как ей исполнилось 15 лет, заявив, что она должна сама зарабатывать.
Знаменитая американская супермодель и бизнес-леди Кайли Дженнер дала интервью журналу Paper, сопроводив его эффектной фотосессией. В нем младшая сестра Ким Кардашьян пояснила произошедшую с ней за последние годы трансформацию, в ходе которой она превратилась из довольно миловидного подростка в настоящую секс-бомбу. Кайли утверждает, что слухи о том, что она перенесла ряд пластических операций, чтобы полностью реконструировать лицо, ложны. Всевозможных операций она попросту боится. По ее словам, она изменила свою внешность всего лишь с помощью макияжа и филлеров - инъекционных имплантатов, которые позволяют выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Люди не понимают, что могут сделать хорошие волосы, макияж и филлеры», -заявила она.
Пользователи соцсетей, однако, в это не верят. На снимках, которые были сделаны в ранней юности Кайли, ее лицо (включая губы и скулы), а также грудь и ягодицы выглядят совсем по-другому, чем сейчас.
Дженнер, чье личное состояние приближается к миллиарду долларов благодаря созданной ею собственной косметической компании, также рассказала изданию, что поначалу понятия не имела о том, как вести бизнес, и действовала «по велению сердца», создавая продукты, которые сама хотела бы купить. Она вложила в свою компанию все деньги, не зная, окупится ли это. А теперь модель вот-вот станет самой молодой в мире миллиардершей, самостоятельно сколотившей свои капиталы.
Читайте также: Кендалл Дженнер ответила на слухи о беременности сестры
Кайли, мать годовалой дочери Сторми, также рассказала, что родители перестали содержать ее с тех пор, как ей исполнилось 15 лет, заявив, что она должна сама зарабатывать.
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