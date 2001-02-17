Раздел: Культура
В Chanel нашли замену Карлу Лагерфельду
Кто занял его место.
Модному дому Chanel в считанные часы после новости о смерти главного дизайнера и креативного директора бренда Карла Лагерфельда удалось найти ему замену, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
Модному дому Chanel в считанные часы после новости о смерти главного дизайнера и креативного директора бренда Карла Лагерфельда удалось найти ему замену.
Впрочем, кандидатура нового художественного руководителя не стала новостью для знатоков высокой моды - место покойного начальника заняла его заместительница, студийный директор «Шанель» Вирджини Виар.
Вирджини построила всю свою карьеру в легендарном французском доме под руководством Карла - девушка начинала интерном в 1987 году по рекомендации влиятельного соседа ее родителей.
За последние 20 лет Виар курировала все кутюрные и подиумные коллекции модной марки.
Читайте также: Монатик похвастался знакомством с легендой мировой моды
Месяц назад Лагерфельд впервые в жизни не вышел на сцену в финале показа новой коллекции из-за плохого самочувствия - вместо него появилась Вирджини.
Модному дому Chanel в считанные часы после новости о смерти главного дизайнера и креативного директора бренда Карла Лагерфельда удалось найти ему замену, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
Модному дому Chanel в считанные часы после новости о смерти главного дизайнера и креативного директора бренда Карла Лагерфельда удалось найти ему замену.
Впрочем, кандидатура нового художественного руководителя не стала новостью для знатоков высокой моды - место покойного начальника заняла его заместительница, студийный директор «Шанель» Вирджини Виар.
Вирджини построила всю свою карьеру в легендарном французском доме под руководством Карла - девушка начинала интерном в 1987 году по рекомендации влиятельного соседа ее родителей.
За последние 20 лет Виар курировала все кутюрные и подиумные коллекции модной марки.
Читайте также: Монатик похвастался знакомством с легендой мировой моды
Месяц назад Лагерфельд впервые в жизни не вышел на сцену в финале показа новой коллекции из-за плохого самочувствия - вместо него появилась Вирджини.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий