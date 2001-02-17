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Раздел: Культура  
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В Chanel нашли замену Карлу Лагерфельду

В Chanel нашли замену Карлу ЛагерфельдуКто занял его место.

Модному дому Chanel в считанные часы после новости о смерти главного дизайнера и креативного директора бренда Карла Лагерфельда удалось найти ему замену, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.

Модному дому Chanel в считанные часы после новости о смерти главного дизайнера и креативного директора бренда Карла Лагерфельда удалось найти ему замену.

Впрочем, кандидатура нового художественного руководителя не стала новостью для знатоков высокой моды - место покойного начальника заняла его заместительница, студийный директор «Шанель» Вирджини Виар.

Вирджини построила всю свою карьеру в легендарном французском доме под руководством Карла - девушка начинала интерном в 1987 году по рекомендации влиятельного соседа ее родителей.

За последние 20 лет Виар курировала все кутюрные и подиумные коллекции модной марки.

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Месяц назад Лагерфельд впервые в жизни не вышел на сцену в финале показа новой коллекции из-за плохого самочувствия - вместо него появилась Вирджини.
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 Теги: Chanel, Карл Лагерфельд, замена

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Сегодня, 13:08 » Автор: Алена Шимко
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