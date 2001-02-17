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Раздел: Культура  
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Известную украинскую певицу заподозрили в пластике

Известную украинскую певицу заподозрили в пластикеМнение хирургов.

Еще несколько лет назад никому в голову бы и не пришло, что певица Алина Гросу променяет образ «маленькой пчелки» на модельную внешность. При чем будет так активно заниматься собой, что в какой-то момент не сможет остановиться и переусердствует, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

За свои 22 года юная артистка не раз пользовалась услугами пластических хирургов совершенно секретно, а на неудобные вопросы предпочитает не отвечать вообще.

Двое врачей уже подтвердили: действительно, Гросу все же ложилась под нож, чтобы там не говорила другим. Например, Дмитрий Слоссер заявил, что певица таким образом избавилась от лишнего веса:

«Гросу прибегала к услугам пластического хирурга, но видимо этому предшествовала еще и серьезное похудение - без похудения она так бы не выглядела … Тюнинг был осуществлен полный: и подтяжка бровей, и пластика губ, и пластика носа, и уменьшение размера щек - с удалением нескольких коренных зубов. Изменение щек выполнено настолько радикально, что, на мой взгляд, это выбивается из каких-то эстетических пропорций. Мне кажется, ее щеки сейчас непропорциональны чертам лица, что выглядит неестественно и искусственно», - сделал вывод он.

То же самое заметил и его коллега Андрей Искорнев: «Девушка сделала ринопластику, пластику губ. Также, если это не фотошоп - еще и комки убрала (пластическая операция по уменьшению щек, суть которой - откачивание инкапсулированных жировых образований между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица. - ред.). Никакими диетами подобного эффекта не добьешься».

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Насколько помогут Гросу такие кардинальные изменения на сцене, покажет время.
Известную украинскую певицу заподозрили в пластике
Известную украинскую певицу заподозрили в пластике
Известную украинскую певицу заподозрили в пластике
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 Теги: Алина Гросу, пластика

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Сегодня, 14:35 » Автор: Алена Шимко
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