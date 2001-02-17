» » Леся Никитюк "засветила" обручальное кольцо
Раздел: Культура  
0

Леся Никитюк "засветила" обручальное кольцо

Леся Никитюк "засветила" обручальное кольцоТелеведущая показала загадочные фото
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась с женихом, засветила кольцо на "том самом" пальце. Соответствующие фото звезда "Орла и Решки" обнародовала в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

В кадре Леся лежит на кровати в вечернем платье, а на правой руке красуется блестящее украшение. Рядом с девушкой находится букет роз. "И мне все равно, сколько будет лайков", - загадочно подписала она снимки. Судя по геолокации, фото были сделаны в Германии.

Читайте также: Настя Каменских засветила обручальное кольцо

Колечко на безымянном пальце очень заинтересовало поклонников Леси. Они считают, что девушка получила предложение руки и сердца и принялись расспрашивать, кто ее новый бойфренд.
Леся Никитюк "засветила" обручальное кольцо
Леся Никитюк "засветила" обручальное кольцо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Леся Никитюк, обручальное кольцо

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:05 » Автор: Алена Шимко
     70
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх