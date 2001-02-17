Раздел: Культура
Леся Никитюк "засветила" обручальное кольцо
Телеведущая показала загадочные фото
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась с женихом, засветила кольцо на "том самом" пальце. Соответствующие фото звезда "Орла и Решки" обнародовала в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
В кадре Леся лежит на кровати в вечернем платье, а на правой руке красуется блестящее украшение. Рядом с девушкой находится букет роз. "И мне все равно, сколько будет лайков", - загадочно подписала она снимки. Судя по геолокации, фото были сделаны в Германии.
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Колечко на безымянном пальце очень заинтересовало поклонников Леси. Они считают, что девушка получила предложение руки и сердца и принялись расспрашивать, кто ее новый бойфренд.
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась с женихом, засветила кольцо на "том самом" пальце. Соответствующие фото звезда "Орла и Решки" обнародовала в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
В кадре Леся лежит на кровати в вечернем платье, а на правой руке красуется блестящее украшение. Рядом с девушкой находится букет роз. "И мне все равно, сколько будет лайков", - загадочно подписала она снимки. Судя по геолокации, фото были сделаны в Германии.
Читайте также: Настя Каменских засветила обручальное кольцо
Колечко на безымянном пальце очень заинтересовало поклонников Леси. Они считают, что девушка получила предложение руки и сердца и принялись расспрашивать, кто ее новый бойфренд.
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