Раздел: Культура
Хейли Бибер позировала для украинского фэшн-фотографа
Модель удивила цветом волос.
Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли (в девичестве Болдуин) - молодая американская модель. Девушка снимается для рекламных кампаний известных брендов, ходит по главным мировым подиумам, а также появляется на обложках глянцевых изданий, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
А на днях в Instagram модели появились снимки с новым цветом волос.
На снимке Хейли запечатлена с ярким розовым цветом волос. В подписи к публикации модель отметила украинского фэшн-фотографа Сашу Самсонову, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Девушка родом из Ужгорода и занимается фэшн-фотографией с 17 лет (сейчас ей 27). Она начала со съемок работ для украинской версии журнала Harper’s Bazaar. В 2014 Саша переехала в США и с того момента уже успела поработать с Кайли и Кендалл Дженнер, снять спецпроекты для Adidas и многих других брендов.
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Подписчикам понравился новый образ жены Джастина Бибера: «Бомба», «Вы очень красивая», «Действительно очень мило», «Тебе очень идет этот цвет», «Ты такая милая! Джастину очень повезло с тобой», «Выглядишь, как француженка», «Вы с Джастином в моем сердце навсегда».
Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли (в девичестве Болдуин) - молодая американская модель. Девушка снимается для рекламных кампаний известных брендов, ходит по главным мировым подиумам, а также появляется на обложках глянцевых изданий, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
А на днях в Instagram модели появились снимки с новым цветом волос.
На снимке Хейли запечатлена с ярким розовым цветом волос. В подписи к публикации модель отметила украинского фэшн-фотографа Сашу Самсонову, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Девушка родом из Ужгорода и занимается фэшн-фотографией с 17 лет (сейчас ей 27). Она начала со съемок работ для украинской версии журнала Harper’s Bazaar. В 2014 Саша переехала в США и с того момента уже успела поработать с Кайли и Кендалл Дженнер, снять спецпроекты для Adidas и многих других брендов.
Читайте также: Джастин Бибер устроил чувственную фотосессию с Хейли Болдуин
Подписчикам понравился новый образ жены Джастина Бибера: «Бомба», «Вы очень красивая», «Действительно очень мило», «Тебе очень идет этот цвет», «Ты такая милая! Джастину очень повезло с тобой», «Выглядишь, как француженка», «Вы с Джастином в моем сердце навсегда».
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