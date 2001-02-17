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Украинская телеведущая засветила кольцо
На снимке Никитюк позирует в вечернем платье с букетом розовых роз.
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях разошлась со своим возлюбленным, заинтриговала поклонников в сети фотографией с кольцом на безымянном пальце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующее фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.
Интересной деталью стало кольцо, которое больше похоже на обручальное, на безымянном пальце правой руки телеведущей.
"И мне все равно, сколько лайков", – подписала фотографию звезда.
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Добавим, что ранее Леся Никитюк сообщила об изменениях в личной жизни: она разошлась с бойфрендом, которого для прессы называла "соседом".
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях разошлась со своим возлюбленным, заинтриговала поклонников в сети фотографией с кольцом на безымянном пальце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующее фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.
Интересной деталью стало кольцо, которое больше похоже на обручальное, на безымянном пальце правой руки телеведущей.
"И мне все равно, сколько лайков", – подписала фотографию звезда.
Читайте также: Настя Каменских засветила обручальное кольцо
Добавим, что ранее Леся Никитюк сообщила об изменениях в личной жизни: она разошлась с бойфрендом, которого для прессы называла "соседом".
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