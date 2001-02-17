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Раздел: Культура  
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Хлоя Морец показала стильный образ

Хлоя Морец показала стильный образ В Нью-Йорке Хлоя надела черную юбку длины мини с кожаным поясом.

22-летняя американская актриса и бывшая девушка Бруклина Бекхэма Хлоя Морец стала гостьей специального показа фильма "В объятиях лжи", в котором сыграла главную роль.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На красную дорожку в Metrograph в Нью-Йорке Хлоя надела черную юбку длины мини с кожаным поясом, который сделал акцент на фигуре актрисы, и босоножки на высоких каблуках в тон.

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Девушка примеряла белую блузку с широкими рукавами и цветочным принтом под платье и завершила образ маленькой черно-коричневой сумкой Louis Vuitton Petite Malle. Визажисты Морец сделали насыщенный акцент на ее глазах, а стилисты – укладку с прямыми волосами и блестящим украшением.

Хлоя Морец показала стильный образ
Хлоя Морец показала стильный образ
Хлоя Морец показала стильный образ
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 Теги: Хлоя Морец, стильный образ

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