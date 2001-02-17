Раздел: Культура
Виктория Бекхэм рассказала, что раздражает ее мужа
Виктория открыла свой влог на YouTube-канале.
Британский дизайнер Виктория Бекхэм откровенно призналась, от чего может беситься ее муж, футболист Дэвид Бекхэм, который страдает излишней педантичностью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Виктория открыла свой влог на YouTube-канале, поэтому поклонники смогут больше узнать о жизни знаменитой британской семьи. Звезда показала свой гостиничный номер в Нью-Йорке, куда она прибыла для запуска совместного проекта с Reebok.
Перед тем, как показать свою комнату, дизайнер предупредила, что та похожа на "помойку". Так, в номере были разбросаны на полу и столе полотенца и была не заправлена кровать. Бекхэм призналась, если Дэвид это увидит – его охватит паника.
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Я гермофоб – все, что меня окружает, должно быть очень, ну просто очень чистым. Я действительно все вокруг дезинфицирую. И от этого просто бесится мой муж. Но парадокс в том, что он до страсти любит порядок, а я нет, поэтому его это раздражает и тот беспорядок, который я всегда создаю,– рассказала Виктория.
Британский дизайнер Виктория Бекхэм откровенно призналась, от чего может беситься ее муж, футболист Дэвид Бекхэм, который страдает излишней педантичностью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Виктория открыла свой влог на YouTube-канале, поэтому поклонники смогут больше узнать о жизни знаменитой британской семьи. Звезда показала свой гостиничный номер в Нью-Йорке, куда она прибыла для запуска совместного проекта с Reebok.
Перед тем, как показать свою комнату, дизайнер предупредила, что та похожа на "помойку". Так, в номере были разбросаны на полу и столе полотенца и была не заправлена кровать. Бекхэм призналась, если Дэвид это увидит – его охватит паника.
Читайте также: Виктория Бекхэм рассказала, какие слова мужа довели ее до слез
Я гермофоб – все, что меня окружает, должно быть очень, ну просто очень чистым. Я действительно все вокруг дезинфицирую. И от этого просто бесится мой муж. Но парадокс в том, что он до страсти любит порядок, а я нет, поэтому его это раздражает и тот беспорядок, который я всегда создаю,– рассказала Виктория.
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