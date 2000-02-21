Раздел: Культура
Умерла известная украинская писательница
Писательница была заслуженным деятелем искусств Украины.
Стало известно о смерти 78-летней украинской писательницы, поэтессы Анны Танасовны Чубач. Она страдала от тяжелой болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Анна Чубач родилась в селе Плоское Мурованокуриловецкого района Винницкой области. За свою творческую жизнь написала около 60 книг для взрослых и детей, свыше 500 песен.
Она является автором музыкальной азбуки "Алфавитные улыбки", композитором которой является Александр Билаш, а также музыкальной сказки "Госпожа Кошка" и многих иллюстрированных оригинальных азбук.
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Первый поэтический сборник под названием "Шла синичка до колодца" она опубликовала еще в 1983 году.
Стало известно о смерти 78-летней украинской писательницы, поэтессы Анны Танасовны Чубач. Она страдала от тяжелой болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Анна Чубач родилась в селе Плоское Мурованокуриловецкого района Винницкой области. За свою творческую жизнь написала около 60 книг для взрослых и детей, свыше 500 песен.
Она является автором музыкальной азбуки "Алфавитные улыбки", композитором которой является Александр Билаш, а также музыкальной сказки "Госпожа Кошка" и многих иллюстрированных оригинальных азбук.
Читайте также: Умерла знаменитая британская писательница
Первый поэтический сборник под названием "Шла синичка до колодца" она опубликовала еще в 1983 году.
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