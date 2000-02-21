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Ева Лонгория показала, как она отдыхает

Ева Лонгория показала, как она отдыхает Актриса продолжает активно худеть после родов.

43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой в конце июня 2018 года, и сейчас активно приходит в форму после родов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Звезда пока не окончательно вернулась к добеременному весу, однако уже предельно довольна результатами своего похудения. Актриса гордо выходит в свет в облегающих нарядах, а на днях даже продемонстрировала фигуру в купальнике.

Ева опубликовала видео в сториз, снятое во время ее отдыха с 50-летним супругом Хосе Бастоном и многочисленными друзьями в Мексике. На ролике Лонгория, одетая в слитный купальник цвета хаки от бренда Melissa Odasbash, весело празднует свою победу в шуточном соревновании с приятелями.

"Я одержала победу в турнире по лучшим нарядам!" - подписала видео звезда «Отчаянных домохозяек» (Desperate Housewives).

Интернет-пользователи похвалили Еву Лонгорию за смелость и признали, что она отлично выглядит после рождения сына Сантьяго.

"Ты выглядишь великолепно! Такая счастливая…", "Ева выглядит ровно так, как и должна выглядеть женщина после рождения ребенка", - выразили свое мнение фолловеры.

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Кстати, судя по Instagram, сейчас звезда уделяет спорту довольно много времени. В перерывах между съемками, посещением мероприятий и выполнением своих материнских обязанностей Ева посещает фитнес-зал, где занимается с личным тренером. В соцсетях Лонгория делится видео, снятыми непосредственно во время тренировок, мотивируя подписчиков (да и саму себя!) работать над фигурой и с каждым днем становиться еще лучше.

Ева Лонгория показала, как она отдыхает
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 Теги: Ева Лонгория, фото

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