Раздел: Культура
Ева Лонгория показала, как она отдыхает
Актриса продолжает активно худеть после родов.
43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой в конце июня 2018 года, и сейчас активно приходит в форму после родов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Звезда пока не окончательно вернулась к добеременному весу, однако уже предельно довольна результатами своего похудения. Актриса гордо выходит в свет в облегающих нарядах, а на днях даже продемонстрировала фигуру в купальнике.
Ева опубликовала видео в сториз, снятое во время ее отдыха с 50-летним супругом Хосе Бастоном и многочисленными друзьями в Мексике. На ролике Лонгория, одетая в слитный купальник цвета хаки от бренда Melissa Odasbash, весело празднует свою победу в шуточном соревновании с приятелями.
"Я одержала победу в турнире по лучшим нарядам!" - подписала видео звезда «Отчаянных домохозяек» (Desperate Housewives).
Интернет-пользователи похвалили Еву Лонгорию за смелость и признали, что она отлично выглядит после рождения сына Сантьяго.
"Ты выглядишь великолепно! Такая счастливая…", "Ева выглядит ровно так, как и должна выглядеть женщина после рождения ребенка", - выразили свое мнение фолловеры.
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Кстати, судя по Instagram, сейчас звезда уделяет спорту довольно много времени. В перерывах между съемками, посещением мероприятий и выполнением своих материнских обязанностей Ева посещает фитнес-зал, где занимается с личным тренером. В соцсетях Лонгория делится видео, снятыми непосредственно во время тренировок, мотивируя подписчиков (да и саму себя!) работать над фигурой и с каждым днем становиться еще лучше.
43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой в конце июня 2018 года, и сейчас активно приходит в форму после родов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Звезда пока не окончательно вернулась к добеременному весу, однако уже предельно довольна результатами своего похудения. Актриса гордо выходит в свет в облегающих нарядах, а на днях даже продемонстрировала фигуру в купальнике.
Ева опубликовала видео в сториз, снятое во время ее отдыха с 50-летним супругом Хосе Бастоном и многочисленными друзьями в Мексике. На ролике Лонгория, одетая в слитный купальник цвета хаки от бренда Melissa Odasbash, весело празднует свою победу в шуточном соревновании с приятелями.
"Я одержала победу в турнире по лучшим нарядам!" - подписала видео звезда «Отчаянных домохозяек» (Desperate Housewives).
Интернет-пользователи похвалили Еву Лонгорию за смелость и признали, что она отлично выглядит после рождения сына Сантьяго.
"Ты выглядишь великолепно! Такая счастливая…", "Ева выглядит ровно так, как и должна выглядеть женщина после рождения ребенка", - выразили свое мнение фолловеры.
Читайте также: Украинская певица решилась на операцию, чтобы забеременеть
Кстати, судя по Instagram, сейчас звезда уделяет спорту довольно много времени. В перерывах между съемками, посещением мероприятий и выполнением своих материнских обязанностей Ева посещает фитнес-зал, где занимается с личным тренером. В соцсетях Лонгория делится видео, снятыми непосредственно во время тренировок, мотивируя подписчиков (да и саму себя!) работать над фигурой и с каждым днем становиться еще лучше.
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