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Режиссер "Аватара" поделился планами по продолжению фильма

Режиссер "Аватара" поделился планами по продолжению фильма Съемки картины займут еще около пяти месяцев.

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над продолжением фильма "Аватар", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

По его словам, во второй части картины зрители увидят, к чему пришли отношения главных героев оригинального фильма.

Одной из главных сюжетных линий станет ссора главного героя, бывшего морского пехотинца Джейка Салли, и его возлюбленной с планеты Пандора.

Действия сиквела развернутся спустя 10 лет после событий, описанных в первом фильме. Джейк Салли остался жить на Пандоре в теле аватара. Он стал вождем клана Оматикай и вместе с возлюбленной Нейтири воспитывает восьмилетнюю дочь. Самое интересное, что ссору Джейка и Нейтири Джеймс Кэмерон снял от лица ребенка.

Кэмерон подчеркнул, что съемки картины займут еще около пяти месяцев.

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Режиссер озвучил, что в работе еще три части проекта, которые ориентировочно появятся в прокате в 2020, 2022 и 2023 годах.
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 Теги: Джеймс Кэмерон, аватар

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