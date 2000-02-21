Раздел: Культура
Режиссер "Аватара" поделился планами по продолжению фильма
Съемки картины займут еще около пяти месяцев.
Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над продолжением фильма "Аватар", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
По его словам, во второй части картины зрители увидят, к чему пришли отношения главных героев оригинального фильма.
Одной из главных сюжетных линий станет ссора главного героя, бывшего морского пехотинца Джейка Салли, и его возлюбленной с планеты Пандора.
Действия сиквела развернутся спустя 10 лет после событий, описанных в первом фильме. Джейк Салли остался жить на Пандоре в теле аватара. Он стал вождем клана Оматикай и вместе с возлюбленной Нейтири воспитывает восьмилетнюю дочь. Самое интересное, что ссору Джейка и Нейтири Джеймс Кэмерон снял от лица ребенка.
Кэмерон подчеркнул, что съемки картины займут еще около пяти месяцев.
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Режиссер озвучил, что в работе еще три части проекта, которые ориентировочно появятся в прокате в 2020, 2022 и 2023 годах.
Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над продолжением фильма "Аватар", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
По его словам, во второй части картины зрители увидят, к чему пришли отношения главных героев оригинального фильма.
Одной из главных сюжетных линий станет ссора главного героя, бывшего морского пехотинца Джейка Салли, и его возлюбленной с планеты Пандора.
Действия сиквела развернутся спустя 10 лет после событий, описанных в первом фильме. Джейк Салли остался жить на Пандоре в теле аватара. Он стал вождем клана Оматикай и вместе с возлюбленной Нейтири воспитывает восьмилетнюю дочь. Самое интересное, что ссору Джейка и Нейтири Джеймс Кэмерон снял от лица ребенка.
Кэмерон подчеркнул, что съемки картины займут еще около пяти месяцев.
Читайте также: Ева Лонгория показала, как она отдыхает
Режиссер озвучил, что в работе еще три части проекта, которые ориентировочно появятся в прокате в 2020, 2022 и 2023 годах.
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