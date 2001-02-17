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Раздел: Культура  
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Анфиса Чехова перевоплотилась в Солоху

Анфиса Чехова перевоплотилась в Солоху Актриса снимается в новом телевизионном проекте.

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова, которая села на диету и принимает процедуры по оздоровлению всего организма, вспомнила свои украинские корни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В новом телевизионном проекте Чеховой досталась роль Солохи. На фото в Instagram Анфиса предстала в вышиванке. Артистка примерила украинский национальный костюм.

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Яркий образ ведущей дополнило ожерелье в этно стиле. "Ну, что, как вам моя Ведьмочка-Хохлушечка? Наконец-то, мои украинские корни пригодились", - подписала кадр звезда.

Анфиса Чехова перевоплотилась в Солоху
Анфиса Чехова перевоплотилась в Солоху
Анфиса Чехова перевоплотилась в Солоху
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 Теги: Анфиса Чехова, Солоха

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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