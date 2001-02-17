Раздел: Культура
Анфиса Чехова перевоплотилась в Солоху
Актриса снимается в новом телевизионном проекте.
Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова, которая села на диету и принимает процедуры по оздоровлению всего организма, вспомнила свои украинские корни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В новом телевизионном проекте Чеховой досталась роль Солохи. На фото в Instagram Анфиса предстала в вышиванке. Артистка примерила украинский национальный костюм.
Читайте также: Ева Лонгория показала, как она отдыхает
Яркий образ ведущей дополнило ожерелье в этно стиле. "Ну, что, как вам моя Ведьмочка-Хохлушечка? Наконец-то, мои украинские корни пригодились", - подписала кадр звезда.
Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова, которая села на диету и принимает процедуры по оздоровлению всего организма, вспомнила свои украинские корни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В новом телевизионном проекте Чеховой досталась роль Солохи. На фото в Instagram Анфиса предстала в вышиванке. Артистка примерила украинский национальный костюм.
Читайте также: Ева Лонгория показала, как она отдыхает
Яркий образ ведущей дополнило ожерелье в этно стиле. "Ну, что, как вам моя Ведьмочка-Хохлушечка? Наконец-то, мои украинские корни пригодились", - подписала кадр звезда.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий