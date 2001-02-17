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Раздел: Культура  
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Известный модный бренд обвинили в пропаганде самоубийства

Известный модный бренд обвинили в пропаганде самоубийства Руководство Burberry уже принесло извинения.

Британский модный дом Burberry представил на показе в Лондоне толстовку со шнурком в виде петли. Модель, принимавшая участие в показе, узрела в кофте намек на самоубийство и обрушилась с критикой на бренд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Самоубийство - это не мода. Риккардо Тиши и люди из Burberry, я не понимаю, как вы могли выпустить на подиум лук со свисающей с шеи петлей висельника", - возмущается Лиз Кеннеди в своем Instagram.

По мнению модели, такой посыл в молодежной коллекции может негативно повлиять на впечатлительных людей. Особенно с учетом роста числа самоубийств во всем мире.

Креативный директор Burberry Риккардо Тиши отметил: "Я очень сожалею о неприятных мыслях, вызванных одним из предметов в коллекции, показанном на шоу". А генеральный директор модного дома Марко Гобетти заявил, что они удалили эту толстовку из коллекции.

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"Мы удалили и саму вещь, и все фотографии, на которых она была. Несмотря на то что на этот дизайн нас вдохновила морская тематика, которая заметна во всей коллекции, он оказался недопустимым", - отметил Гобетти.

Известный модный бренд обвинили в пропаганде самоубийства
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 Теги: Burberry, суицид

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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