Раздел: Культура
Известный модный бренд обвинили в пропаганде самоубийства
Руководство Burberry уже принесло извинения.
Британский модный дом Burberry представил на показе в Лондоне толстовку со шнурком в виде петли. Модель, принимавшая участие в показе, узрела в кофте намек на самоубийство и обрушилась с критикой на бренд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Самоубийство - это не мода. Риккардо Тиши и люди из Burberry, я не понимаю, как вы могли выпустить на подиум лук со свисающей с шеи петлей висельника", - возмущается Лиз Кеннеди в своем Instagram.
По мнению модели, такой посыл в молодежной коллекции может негативно повлиять на впечатлительных людей. Особенно с учетом роста числа самоубийств во всем мире.
Креативный директор Burberry Риккардо Тиши отметил: "Я очень сожалею о неприятных мыслях, вызванных одним из предметов в коллекции, показанном на шоу". А генеральный директор модного дома Марко Гобетти заявил, что они удалили эту толстовку из коллекции.
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"Мы удалили и саму вещь, и все фотографии, на которых она была. Несмотря на то что на этот дизайн нас вдохновила морская тематика, которая заметна во всей коллекции, он оказался недопустимым", - отметил Гобетти.
Британский модный дом Burberry представил на показе в Лондоне толстовку со шнурком в виде петли. Модель, принимавшая участие в показе, узрела в кофте намек на самоубийство и обрушилась с критикой на бренд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Самоубийство - это не мода. Риккардо Тиши и люди из Burberry, я не понимаю, как вы могли выпустить на подиум лук со свисающей с шеи петлей висельника", - возмущается Лиз Кеннеди в своем Instagram.
По мнению модели, такой посыл в молодежной коллекции может негативно повлиять на впечатлительных людей. Особенно с учетом роста числа самоубийств во всем мире.
Креативный директор Burberry Риккардо Тиши отметил: "Я очень сожалею о неприятных мыслях, вызванных одним из предметов в коллекции, показанном на шоу". А генеральный директор модного дома Марко Гобетти заявил, что они удалили эту толстовку из коллекции.
Читайте также: Режиссер "Аватара" поделился планами по продолжению фильма
"Мы удалили и саму вещь, и все фотографии, на которых она была. Несмотря на то что на этот дизайн нас вдохновила морская тематика, которая заметна во всей коллекции, он оказался недопустимым", - отметил Гобетти.
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