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Финалистка нацотбора "Евровидения" шокировала откровенным признанием
Юлия Юрина рассказала, как она стала жертвой насилия.
Солистка группы YUKO Юлия Юрина, которая в составе коллектива попала в финал Национального отбора на Евровидение-2019, поделилась жуткой историей из своего детства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, в интервью журналу Pink певица призналась, что будучи ребенком она стала жертвой домашнего насилия.
"В возрасте трех лет меня увезли в чужой город, в семью маминого "жениха", которая отличалась консервативными взглядами и крайне ненавидела детей. Скорее всего, в лихие 90-тые, этот мужчина был авторитетом в автомобильном бизнесе. У него было специфическое отношение ко мне - он бил меня по любому поводу, и даже без повода. Меня могли запереть в комнате на весь день и угрожать тем, что выбросят нас с матерью из дома на мороз, швыряли меня о стены и шкафы. Одно из самых ярких воспоминаний - запугивания пистолетом, который направляли в мою сторону", - поделилась Юлия.
По словам Юлии, позже она стала свидетелем насилия. Это произошло, когда мама вышла замуж во второй раз. Двушка рассказала, что мужчина избивал ее маму "будто она не человек, а боксерская груша".
"Тяжело вспоминать то, как я оттягивала взрослого мужчину от мамы, которой боевой комбинацией прилетало множество ударов. Но после этого даже синяки не были свидетельством насилия", - вспоминает певица.
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Юля отметила, что эти ужасы из детства глубоко отпечатались в ее сознании, и сейчас ей приходится бороться с психологическими проблемами.
Солистка группы YUKO Юлия Юрина, которая в составе коллектива попала в финал Национального отбора на Евровидение-2019, поделилась жуткой историей из своего детства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, в интервью журналу Pink певица призналась, что будучи ребенком она стала жертвой домашнего насилия.
"В возрасте трех лет меня увезли в чужой город, в семью маминого "жениха", которая отличалась консервативными взглядами и крайне ненавидела детей. Скорее всего, в лихие 90-тые, этот мужчина был авторитетом в автомобильном бизнесе. У него было специфическое отношение ко мне - он бил меня по любому поводу, и даже без повода. Меня могли запереть в комнате на весь день и угрожать тем, что выбросят нас с матерью из дома на мороз, швыряли меня о стены и шкафы. Одно из самых ярких воспоминаний - запугивания пистолетом, который направляли в мою сторону", - поделилась Юлия.
По словам Юлии, позже она стала свидетелем насилия. Это произошло, когда мама вышла замуж во второй раз. Двушка рассказала, что мужчина избивал ее маму "будто она не человек, а боксерская груша".
"Тяжело вспоминать то, как я оттягивала взрослого мужчину от мамы, которой боевой комбинацией прилетало множество ударов. Но после этого даже синяки не были свидетельством насилия", - вспоминает певица.
Читайте также: Ева Лонгория показала, как она отдыхает
Юля отметила, что эти ужасы из детства глубоко отпечатались в ее сознании, и сейчас ей приходится бороться с психологическими проблемами.
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