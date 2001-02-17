» » Финалистка нацотбора "Евровидения" шокировала откровенным признанием
Раздел: Культура  
0

Финалистка нацотбора "Евровидения" шокировала откровенным признанием

Финалистка нацотбора "Евровидения" шокировала откровенным признанием Юлия Юрина рассказала, как она стала жертвой насилия.

Солистка группы YUKO Юлия Юрина, которая в составе коллектива попала в финал Национального отбора на Евровидение-2019, поделилась жуткой историей из своего детства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, в интервью журналу Pink певица призналась, что будучи ребенком она стала жертвой домашнего насилия.

"В возрасте трех лет меня увезли в чужой город, в семью маминого "жениха", которая отличалась консервативными взглядами и крайне ненавидела детей. Скорее всего, в лихие 90-тые, этот мужчина был авторитетом в автомобильном бизнесе. У него было специфическое отношение ко мне - он бил меня по любому поводу, и даже без повода. Меня могли запереть в комнате на весь день и угрожать тем, что выбросят нас с матерью из дома на мороз, швыряли меня о стены и шкафы. Одно из самых ярких воспоминаний - запугивания пистолетом, который направляли в мою сторону", - поделилась Юлия.

По словам Юлии, позже она стала свидетелем насилия. Это произошло, когда мама вышла замуж во второй раз. Двушка рассказала, что мужчина избивал ее маму "будто она не человек, а боксерская груша".

"Тяжело вспоминать то, как я оттягивала взрослого мужчину от мамы, которой боевой комбинацией прилетало множество ударов. Но после этого даже синяки не были свидетельством насилия", - вспоминает певица.

Читайте также: Ева Лонгория показала, как она отдыхает

Юля отметила, что эти ужасы из детства глубоко отпечатались в ее сознании, и сейчас ей приходится бороться с психологическими проблемами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Юлия Юрина, насилие

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     2584
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх