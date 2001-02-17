Раздел: Культура
Нина Добрев вышла в свет в роскошном платье
Знаменитость посетила церемонию вручения премии.
На днях лучшие стилисты, благодаря которым звездные красотки всегда выглядят безупречно, получили свои награды в рамках премии Hollywood Beauty Awards 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Среди гостей вечера была замечена и Нина Добрев с командой своих бьюти-фей, и образ, который актриса выбрала для красной дорожки, стал лучшей демонстрацией их мастерства.
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Так, на мероприятии звезда блистала в роскошном платье Michael Kors, с простой, но безупречной укладкой, и с эффектным макияжем с акцентом на губы.
На днях лучшие стилисты, благодаря которым звездные красотки всегда выглядят безупречно, получили свои награды в рамках премии Hollywood Beauty Awards 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Среди гостей вечера была замечена и Нина Добрев с командой своих бьюти-фей, и образ, который актриса выбрала для красной дорожки, стал лучшей демонстрацией их мастерства.
Читайте также: Режиссер "Аватара" поделился планами по продолжению фильма
Так, на мероприятии звезда блистала в роскошном платье Michael Kors, с простой, но безупречной укладкой, и с эффектным макияжем с акцентом на губы.
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