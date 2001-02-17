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Маша Ефросинина поделилась секретами воспитания детей

Маша Ефросинина поделилась секретами воспитания детейВедущая старается не загружать детей

Телеведущая Маша Ефросинина отметила, что на данный момент ее сын Саша - очень творческий и веселый мальчик. А вот 15-летняя Нана наоборот - полностью посвятила себя учебе, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Так, на вопрос, есть ли у 4-летнего сына Ефросининой какие-то особенные предпочтения (возможно, математические или исключительно гуманитарные таланты), телеведущая ответила:

"Сашенька очень творческий, веселый и улыбчивый мальчик. Пока мы его называем "наш артист". Он нас веселит, каждая его фраза достойна сцены. Александр Тимурович поселил новую порцию шалостей, музыки, смеха и танцев в нашей семье".

Также, по словам ведущей, ее сын любит чинить и строить, а также играть в различные игры на развитие логики. При этом в такие игры он зачастую играет с отцом (бизнесмен Тимур Хромаев).

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"Я стараюсь не загружать своих детей кружками с утра до вечера и не считаю, что "Эйнштейнов" нужно растить лишением детства, не оставляя им время на игры, на баловство, шум и безделье", - делится своей точкой зрения Ефросинина.

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 Теги: Маша Ефросинина, дети, сын

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