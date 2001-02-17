Раздел: Культура
Джастин Бибер напугал болезненным видом
Певца видели с женой.
В последнее время канадский певец Джастин Бибер не на шутку заставляет поклонников волноваться за свое состояние, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На днях исполнителя вместе с женой, моделью Хейли Бибер застали на улицах Нью-Йорка. Внешний вид смутил фанатов звезды, он выглядел измученным. У него были усталые глаза, а лицо покрыли прыщи.
Если верить иностранным СМИ, то на самочувствие Джастина Бибера серьезно влияет депрессия, от которой он лечится последние несколько лет. А вот юзеры предположили, что проблемы с кожей у певца возникли из-за того, что он длительное время сдерживал себя в интимном плане. Ранее Джастин рассказывал, что у него не было секса с Хейли до свадьбы.
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Вместе с тем инсайдеры уверяют, что депрессия Бибера никоим образом не связана с его женой. Всему виной – слава и пристальное внимание, с которым артисту иногда морально тяжело справиться.
В последнее время канадский певец Джастин Бибер не на шутку заставляет поклонников волноваться за свое состояние, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На днях исполнителя вместе с женой, моделью Хейли Бибер застали на улицах Нью-Йорка. Внешний вид смутил фанатов звезды, он выглядел измученным. У него были усталые глаза, а лицо покрыли прыщи.
Если верить иностранным СМИ, то на самочувствие Джастина Бибера серьезно влияет депрессия, от которой он лечится последние несколько лет. А вот юзеры предположили, что проблемы с кожей у певца возникли из-за того, что он длительное время сдерживал себя в интимном плане. Ранее Джастин рассказывал, что у него не было секса с Хейли до свадьбы.
Читайте также: Джастин Бибер обстриг роскошную шевелюру
Вместе с тем инсайдеры уверяют, что депрессия Бибера никоим образом не связана с его женой. Всему виной – слава и пристальное внимание, с которым артисту иногда морально тяжело справиться.
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