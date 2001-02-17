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Раздел: Культура  
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Джастин Бибер напугал болезненным видом

Джастин Бибер напугал болезненным видом Певца видели с женой.

В последнее время канадский певец Джастин Бибер не на шутку заставляет поклонников волноваться за свое состояние, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На днях исполнителя вместе с женой, моделью Хейли Бибер застали на улицах Нью-Йорка. Внешний вид смутил фанатов звезды, он выглядел измученным. У него были усталые глаза, а лицо покрыли прыщи.

Если верить иностранным СМИ, то на самочувствие Джастина Бибера серьезно влияет депрессия, от которой он лечится последние несколько лет. А вот юзеры предположили, что проблемы с кожей у певца возникли из-за того, что он длительное время сдерживал себя в интимном плане. Ранее Джастин рассказывал, что у него не было секса с Хейли до свадьбы.

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Вместе с тем инсайдеры уверяют, что депрессия Бибера никоим образом не связана с его женой. Всему виной – слава и пристальное внимание, с которым артисту иногда морально тяжело справиться.
Джастин Бибер напугал болезненным видом


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 Теги: Джастин Бибер, усталость, болезнь, истощение

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Сегодня, 16:33 » Автор: Алена Шимко
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