Раздел: Культура
46-летняя Алисса Милано удивила пикантным костюмом
Актриса редко выходит в свет.
Давненько мы не видели Алиссу Милано. И вот актриса посетила телевизионную церемонию VH1 Trailblazer Honors в Лос-Анджелесе, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Алисса продемонстрировала удачный наряд. Она надела бордовый костюм, который состоял из асимметричного жакета на голое тело с пикантным декольте и прямых брюк, и черные босоножки.
Наше внимание привлек педикюр актрисы, а точнее, его отсутствие. Видимо, Милано забыла его сделать или у нее не было времени для этого.
Ситуацию исправила прическа и макияж звезды. Алиса сделала высокий пучок на голове, глаза подчеркнула черным карандашом, а губы выделила помадой цвета пыльной розы. Уши она украсила длинными серьгами.
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В целом, образ Алиссы получился стильным и красивым. Она выглядит стройной и счастливой.
Давненько мы не видели Алиссу Милано. И вот актриса посетила телевизионную церемонию VH1 Trailblazer Honors в Лос-Анджелесе, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Алисса продемонстрировала удачный наряд. Она надела бордовый костюм, который состоял из асимметричного жакета на голое тело с пикантным декольте и прямых брюк, и черные босоножки.
Наше внимание привлек педикюр актрисы, а точнее, его отсутствие. Видимо, Милано забыла его сделать или у нее не было времени для этого.
Ситуацию исправила прическа и макияж звезды. Алиса сделала высокий пучок на голове, глаза подчеркнула черным карандашом, а губы выделила помадой цвета пыльной розы. Уши она украсила длинными серьгами.
Читайте также: Алисса Милано стала жертвой изнасилования в толпе
В целом, образ Алиссы получился стильным и красивым. Она выглядит стройной и счастливой.
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