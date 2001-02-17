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46-летняя Алисса Милано удивила пикантным костюмом

46-летняя Алисса Милано удивила пикантным костюмомАктриса редко выходит в свет.

Давненько мы не видели Алиссу Милано. И вот актриса посетила телевизионную церемонию VH1 Trailblazer Honors в Лос-Анджелесе, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Алисса продемонстрировала удачный наряд. Она надела бордовый костюм, который состоял из асимметричного жакета на голое тело с пикантным декольте и прямых брюк, и черные босоножки.

Наше внимание привлек педикюр актрисы, а точнее, его отсутствие. Видимо, Милано забыла его сделать или у нее не было времени для этого.

Ситуацию исправила прическа и макияж звезды. Алиса сделала высокий пучок на голове, глаза подчеркнула черным карандашом, а губы выделила помадой цвета пыльной розы. Уши она украсила длинными серьгами.

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В целом, образ Алиссы получился стильным и красивым. Она выглядит стройной и счастливой.
46-летняя Алисса Милано удивила пикантным костюмом


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 Теги: Алисса Милано, фигура, декольте

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Сегодня, 18:09 » Автор: Алена Шимко
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