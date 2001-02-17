» » Кьяра Ферраньи показала детское фото с сестрами
Раздел: Культура  
0

Кьяра Ферраньи показала детское фото с сестрами

Кьяра Ферраньи показала детское фото с сестрамиФотографии с сестрами Ферраньи были сделаны в 1994 году.

Знаменитая итальянская блогер Кьяра Ферраньи показала поклонникам в социальных сетях, как она выглядела в детстве вместе со своими сестрами: старшей Франческой и младшей в семье Валентиной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Архивные снимки итальянка опубликовала на своей странице в Instagram.

На нем 7-летняя Кьяра (справа) позирует со своей младшей сестрой Валентиной и старшей Франческой. Что интересно, до сих пор поклонники называют сестер очень похожими друг на друга. В комментариях фанаты обратили внимание на голубые глаза девушки.

"Сестры Ферраньи, 1994", – подписала фотографию Кьяра.

Все члены семьи Ферраньи очень близки друг с другом и часто собираются на все праздники вместе. Валентина более похожа на Кьяру тем, что также пытается активно вести свой блог в Instagram и часто выходит с сестрой на публичные мероприятия. На днях младшая из семейства Ферраньи впервые в жизни снялась для обложки глянцевого журнала Cosmopolitan.

Читайте также: Кьяра Ферраньи стала самым богатым блоггером-инфлюенсером

В то же время старшая сестра Франческа связала свою жизнь с медициной. Женщина работает дантистом и чаще всего публикует снимки, которые связаны с работой, семьей и ее любимым мужчиной.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кьяра Ферраньи, фото

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:38 » Автор: Эдгар Букмирза
     242
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх