Раздел: Культура
Катя Осадчая показала старшего сына
Телеведущая редко показывает фото своего старшего сына
Известная телеведущая и бывшая модель Катерина Осадчая, которая соблазнила глубоким декольте, показала своего взрослого сына от первого брака. Фото она выставила на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Приятное с полезным - мама на работе, Илья на спектакле", - подписала фото Осадчая.
Стоит отметить, что своего первенца Илью Осадчая родила в 2002 году, когда была замужем за народным депутатом Олегом Полищуком. В 2004 году они расстались.
С 2017 года Осадчая замужем за телеведущим Юрием Горбуновым. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван.
Пользователи сети прокомментировали новое фото ведущий.
"Какой взрослый", - написала пользователь.
"Вы его тоже не показываете?", - отметила другая.
"Катя просто всегда озвучивает, что сын Илья не любит фотографироваться, а Кате как маме хочется совместных фото с сыном . Вот и выкручивается, думаю так", - прокомментировала Юлия.
"Вы очаровательная и одновременно стильная", - отметила Виктория Шинковская.
"Круто! Есть такой взрослый сын и еще совсем маленький! Ощущение разные, но сильные", - написала пользователь.
"Не верится, что у вас такой взрослый сын", - прокомментировала Алена.
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"Вы очень красивая. Счастья и здоровья вам и вашей семье", - отметила Карина Фатяева.
Известная телеведущая и бывшая модель Катерина Осадчая, которая соблазнила глубоким декольте, показала своего взрослого сына от первого брака. Фото она выставила на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Приятное с полезным - мама на работе, Илья на спектакле", - подписала фото Осадчая.
Стоит отметить, что своего первенца Илью Осадчая родила в 2002 году, когда была замужем за народным депутатом Олегом Полищуком. В 2004 году они расстались.
С 2017 года Осадчая замужем за телеведущим Юрием Горбуновым. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван.
Пользователи сети прокомментировали новое фото ведущий.
"Какой взрослый", - написала пользователь.
"Вы его тоже не показываете?", - отметила другая.
"Катя просто всегда озвучивает, что сын Илья не любит фотографироваться, а Кате как маме хочется совместных фото с сыном . Вот и выкручивается, думаю так", - прокомментировала Юлия.
"Вы очаровательная и одновременно стильная", - отметила Виктория Шинковская.
"Круто! Есть такой взрослый сын и еще совсем маленький! Ощущение разные, но сильные", - написала пользователь.
"Не верится, что у вас такой взрослый сын", - прокомментировала Алена.
Читайте также: Катя Осадчая показала младшего сына
"Вы очень красивая. Счастья и здоровья вам и вашей семье", - отметила Карина Фатяева.
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