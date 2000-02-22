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Катя Осадчая показала старшего сына

Катя Осадчая показала старшего сынаТелеведущая редко показывает фото своего старшего сына

Известная телеведущая и бывшая модель Катерина Осадчая, которая соблазнила глубоким декольте, показала своего взрослого сына от первого брака. Фото она выставила на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Приятное с полезным - мама на работе, Илья на спектакле", - подписала фото Осадчая.

Стоит отметить, что своего первенца Илью Осадчая родила в 2002 году, когда была замужем за народным депутатом Олегом Полищуком. В 2004 году они расстались.

С 2017 года Осадчая замужем за телеведущим Юрием Горбуновым. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван.

Пользователи сети прокомментировали новое фото ведущий.

"Какой взрослый", - написала пользователь.

"Вы его тоже не показываете?", - отметила другая.

"Катя просто всегда озвучивает, что сын Илья не любит фотографироваться, а Кате как маме хочется совместных фото с сыном . Вот и выкручивается, думаю так", - прокомментировала Юлия.

"Вы очаровательная и одновременно стильная", - отметила Виктория Шинковская.

"Круто! Есть такой взрослый сын и еще совсем маленький! Ощущение разные, но сильные", - написала пользователь.

"Не верится, что у вас такой взрослый сын", - прокомментировала Алена.

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"Вы очень красивая. Счастья и здоровья вам и вашей семье", - отметила Карина Фатяева.

Катя Осадчая показала старшего сына


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 Теги: Катя Осадчая, сын

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