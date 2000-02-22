Раздел: Культура
Светлана Лобода похвасталась подросшей дочкой-красавицей
Певица прогулялась вместе с Евой во время отдыха в ОАЭ
Популярная певица Светлана Лобода в последнее время часто показывает совместные фото с подросшей старшей дочкой Евой, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Девочку считают даже копией звездной мамы. В этот раз артистка опубликовала фото с прогулки, где они обе позируют в удобных спортивных костюмах.
Ева очень свободно держалась перед камерой, а сама знаменитость наблюдала за ней с улыбкой. На Лободе был черный спортивный костюм с кроссовками молочного цвета, а на ее дочери – красный с оригинальным принтом.
"Ева на style", - подписала коротко певица совместные кадры.
Поклонники решили одарить артистку и девочку массой комплиментов, отметив, что они выглядят просто потрясающе. Некоторые даже отметили, что Ева стала очень быстро расти и скоро перещеголяет свою знаменитую родительницу.
"Крутейшие, особенно девочка слева", "Крошка умничка", "Две Суперзвезды", "Разве есть кто-то круче вас двоих?", "Под стать маме", "Две красотульки", "Светлана, вы с дочкой космические! Ну никак нельзя, обожая Вас, не обожать и Вашу малышку!", "Крутые девчонки", - отмечали фолловеры.
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Судя по «сториз» знаменитости, вместе с Евой она отправилась отдыхать в ОАЭ, кроме того, на днях ее застукали в Дубае, целующуюся с незнакомцем.
Популярная певица Светлана Лобода в последнее время часто показывает совместные фото с подросшей старшей дочкой Евой, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Девочку считают даже копией звездной мамы. В этот раз артистка опубликовала фото с прогулки, где они обе позируют в удобных спортивных костюмах.
Ева очень свободно держалась перед камерой, а сама знаменитость наблюдала за ней с улыбкой. На Лободе был черный спортивный костюм с кроссовками молочного цвета, а на ее дочери – красный с оригинальным принтом.
"Ева на style", - подписала коротко певица совместные кадры.
Поклонники решили одарить артистку и девочку массой комплиментов, отметив, что они выглядят просто потрясающе. Некоторые даже отметили, что Ева стала очень быстро расти и скоро перещеголяет свою знаменитую родительницу.
"Крутейшие, особенно девочка слева", "Крошка умничка", "Две Суперзвезды", "Разве есть кто-то круче вас двоих?", "Под стать маме", "Две красотульки", "Светлана, вы с дочкой космические! Ну никак нельзя, обожая Вас, не обожать и Вашу малышку!", "Крутые девчонки", - отмечали фолловеры.
Читайте также: Светлана Лобода показала новое фото с подросшей дочкой
Судя по «сториз» знаменитости, вместе с Евой она отправилась отдыхать в ОАЭ, кроме того, на днях ее застукали в Дубае, целующуюся с незнакомцем.
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