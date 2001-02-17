Гайтана рассказала, когда она бывает счастлива

Певица счастлива, когда слышит свои песни в чужом исполнении



Одна из самых ярких и самобытных представительниц современной музыкальной индустрии Гайтана рассказала читателям своего микроблога о том, какие чувства испытывает, когда слышит, как кто-то исполняет ее композиции, пишет



Артистка призналась: «К этому невозможно привыкнуть, я радуюсь, каждый раз как ребенок, когда вижу, как вы красиво, эмоционально поете то, что я написала. А когда мои песни звучать на радиостанциях, все во мне расцветает. Это вдохновляет. Спасибо».



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Ценители таланта певицы в комментариях к посту поблагодарили ее за позитивное и чувственное творчество.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Одна из самых ярких и самобытных представительниц современной музыкальной индустрии Гайтана рассказала читателям своего микроблога о том, какие чувства испытывает, когда слышит, как кто-то исполняет ее композиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka Артистка призналась: «К этому невозможно привыкнуть, я радуюсь, каждый раз как ребенок, когда вижу, как вы красиво, эмоционально поете то, что я написала. А когда мои песни звучать на радиостанциях, все во мне расцветает. Это вдохновляет. Спасибо».Ценители таланта певицы в комментариях к посту поблагодарили ее за позитивное и чувственное творчество.





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