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Раздел: Культура  
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Гайтана рассказала, когда она бывает счастлива

Гайтана рассказала, когда она бывает счастливаПевица счастлива, когда слышит свои песни в чужом исполнении

Одна из самых ярких и самобытных представительниц современной музыкальной индустрии Гайтана рассказала читателям своего микроблога о том, какие чувства испытывает, когда слышит, как кто-то исполняет ее композиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Артистка призналась: «К этому невозможно привыкнуть, я радуюсь, каждый раз как ребенок, когда вижу, как вы красиво, эмоционально поете то, что я написала. А когда мои песни звучать на радиостанциях, все во мне расцветает. Это вдохновляет. Спасибо».

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Ценители таланта певицы в комментариях к посту поблагодарили ее за позитивное и чувственное творчество.

Гайтана рассказала, когда она бывает счастлива


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 Теги: Гайтана, певица

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