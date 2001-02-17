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Раздел: Культура  
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Ольга Горбачева показала соблазнительные формы в купальнике

Ольга Горбачева показала соблазнительные формы в купальникеПевица позировала на пляже.

Ольга Горбачева продолжает делиться фотографиями из отпуска, позируя в красивых ярких купальниках. Также певица поделилась размышлениями о том, как много значит красота жещины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

"Когда жена - красавица, то все легко решается», - любит повторять мой муж. Это самый серьёзный для меня аргумент развивать в себе, как говорит v_serduchka , бабу-загадку. Это качество в женщине с возрастом только крепчает, и к счастью, от него не зависит.

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И да, мужчины добиваются всего только ради красоты Женщины! Не явной, а той тайной, которой она умеет пользоваться."

Ольга Горбачева показала соблазнительные формы в купальнике


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 Теги: Ольга Горбачева, купальник, фото

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Сегодня, 09:08 » Автор: Алена Шимко
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