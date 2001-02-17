Раздел: Культура
Ольга Горбачева показала соблазнительные формы в купальнике
Певица позировала на пляже.
Ольга Горбачева продолжает делиться фотографиями из отпуска, позируя в красивых ярких купальниках. Также певица поделилась размышлениями о том, как много значит красота жещины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
"Когда жена - красавица, то все легко решается», - любит повторять мой муж. Это самый серьёзный для меня аргумент развивать в себе, как говорит v_serduchka , бабу-загадку. Это качество в женщине с возрастом только крепчает, и к счастью, от него не зависит.
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И да, мужчины добиваются всего только ради красоты Женщины! Не явной, а той тайной, которой она умеет пользоваться."
Ольга Горбачева продолжает делиться фотографиями из отпуска, позируя в красивых ярких купальниках. Также певица поделилась размышлениями о том, как много значит красота жещины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
"Когда жена - красавица, то все легко решается», - любит повторять мой муж. Это самый серьёзный для меня аргумент развивать в себе, как говорит v_serduchka , бабу-загадку. Это качество в женщине с возрастом только крепчает, и к счастью, от него не зависит.
Читайте также: Леди Гага показала соблазнительные формы в откровенном купальнике
И да, мужчины добиваются всего только ради красоты Женщины! Не явной, а той тайной, которой она умеет пользоваться."
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