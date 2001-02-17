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Раздел: Культура  
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Вокруг фильма про Майкла Джексона разгорелся интимный скандал

Вокруг фильма про Майкла Джексона разгорелся интимный скандалСемья певца подала в суд.

Семья певца Майкла Джексона подала в суд на телеканал HBO после выхода документальной ленты "Покидая Неверленд", в которой речь идет о том, что покойная поп-звезда изнасиловала двух мальчиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страну.

Иск на $100 миллионов подан в суд Лос-Анджелеса. В своем заявлении адвокаты утверждают, что канал HBO и семья Джексона ранее заключили соглашение, которое запрещает телесети порочить честь и достоинство певца после его смерти. Но телевизионщики нарушили "пакт о ненападении".

"В HBO нарушили договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды", - говорится в иске.

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Также родные Майкла Джексона утверждают, что в HBO хотят "бесстыдно нажиться" на невиновном человеке.

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 Теги: Майкл Джексон, суд, родственники, изнасилование

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Сегодня, 10:48 » Автор: Алена Шимко
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