Раздел: Культура
Тина Кароль снялась в страстном образе
Певицу искупали в комплиментах.
Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль порадовала свою армию поклонников новыми фото. На снимках Тина позирует в коротком бежевом платье и плаще такого же оттенка. Ее волосы уложены волнами и заколоты набок – одна из любимых причесок артистки. Ну и, конечно же, куда без красной помады – главная "фишка" всеми любимой Тины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
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На другом фото Тина предстала в не менее ярком и даже, как выразились некоторые подписчики артистки в комментариях, "страстном образе". И несмотря на то, что на фото нет откровенного декольте и других оголенных частей тела, поклонники Кароль отметили, что от снимка так и веет сексуальностью и страстью: "О-о-очень страстная и сексуальная", "Сногсшибательная женщина", "Слишком много эстетики в одном фото", "Тина, вы прекрасна".
Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль порадовала свою армию поклонников новыми фото. На снимках Тина позирует в коротком бежевом платье и плаще такого же оттенка. Ее волосы уложены волнами и заколоты набок – одна из любимых причесок артистки. Ну и, конечно же, куда без красной помады – главная "фишка" всеми любимой Тины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Читайте также: Тина Кароль снялась в пикантной фотосессии
На другом фото Тина предстала в не менее ярком и даже, как выразились некоторые подписчики артистки в комментариях, "страстном образе". И несмотря на то, что на фото нет откровенного декольте и других оголенных частей тела, поклонники Кароль отметили, что от снимка так и веет сексуальностью и страстью: "О-о-очень страстная и сексуальная", "Сногсшибательная женщина", "Слишком много эстетики в одном фото", "Тина, вы прекрасна".
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