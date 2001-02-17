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Раздел: Культура  
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Тина Кароль снялась в страстном образе

Тина Кароль снялась в страстном образеПевицу искупали в комплиментах.

Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль порадовала свою армию поклонников новыми фото. На снимках Тина позирует в коротком бежевом платье и плаще такого же оттенка. Ее волосы уложены волнами и заколоты набок – одна из любимых причесок артистки. Ну и, конечно же, куда без красной помады – главная "фишка" всеми любимой Тины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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На другом фото Тина предстала в не менее ярком и даже, как выразились некоторые подписчики артистки в комментариях, "страстном образе". И несмотря на то, что на фото нет откровенного декольте и других оголенных частей тела, поклонники Кароль отметили, что от снимка так и веет сексуальностью и страстью: "О-о-очень страстная и сексуальная", "Сногсшибательная женщина", "Слишком много эстетики в одном фото", "Тина, вы прекрасна".
Тина Кароль снялась в страстном образе


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 Теги: Тина Кароль, платье, фигура

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Сегодня, 12:12 » Автор: Алена Шимко
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