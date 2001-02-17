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Известная американская певица позировала топлес
Певица снялась для модного журнала.
Популярная американская певица Майли Сайрус, которая недавно вышла замуж за Лиама Хемсворта и взяла его фамилию, сейчас снялась в откровенной фотоссесии, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Звезда стала героиней свежего номера издания Vanity Fair, где рассказала о браке и своей сексуальной ориентации.
На фотографиях, которые певица опубликовала на своей странице Instagram она позирует в сексуальном наряде или вообще топлес. А на одном снимков видна ее обнаженная грудь.
По словам звезды, в наше время брак многим кажется старомодной традицией, но она так не думает. Для Майли брак - это новая эра.
Также артистка призналась, что она - квир.
"Теперь вы можете увидеть, как выглядит квир, как я, в гетеросексуальных отношениях. Я очень горжусь тем, что я квир. Я считаю, что люди влюбляются в людей, а не в пол, не в внешность, ни во что угодно. То, во что я влюблена, существует почти на духовном уровне. Это не имеет ничего общего с сексуальностью", - заявила звезда в интервью.
По словам артистки, секс и пол - несущественные части отношений.
"Секс - это на самом деле небольшая часть, а пол еще меньше, почти не существенная часть отношений", - заявила Сайрус.
Майли также рассказала, что не планировала вступать в брак так быстро, но пожар, который был в Калифорнии и разрушил их дом, сплотил и сблизил Сайрус и Хемсворта еще больше.
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"Надела платье в день свадьбы, потому что мне оно понравилось, я выпрямила волосы, потому что мне это нравилось, но это не делает меня моментально гетеросексуалом", - заявила звезда.
Популярная американская певица Майли Сайрус, которая недавно вышла замуж за Лиама Хемсворта и взяла его фамилию, сейчас снялась в откровенной фотоссесии, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Звезда стала героиней свежего номера издания Vanity Fair, где рассказала о браке и своей сексуальной ориентации.
На фотографиях, которые певица опубликовала на своей странице Instagram она позирует в сексуальном наряде или вообще топлес. А на одном снимков видна ее обнаженная грудь.
По словам звезды, в наше время брак многим кажется старомодной традицией, но она так не думает. Для Майли брак - это новая эра.
Также артистка призналась, что она - квир.
"Теперь вы можете увидеть, как выглядит квир, как я, в гетеросексуальных отношениях. Я очень горжусь тем, что я квир. Я считаю, что люди влюбляются в людей, а не в пол, не в внешность, ни во что угодно. То, во что я влюблена, существует почти на духовном уровне. Это не имеет ничего общего с сексуальностью", - заявила звезда в интервью.
По словам артистки, секс и пол - несущественные части отношений.
"Секс - это на самом деле небольшая часть, а пол еще меньше, почти не существенная часть отношений", - заявила Сайрус.
Майли также рассказала, что не планировала вступать в брак так быстро, но пожар, который был в Калифорнии и разрушил их дом, сплотил и сблизил Сайрус и Хемсворта еще больше.
Читайте также: Известная певица не постеснялась обнажиться перед камерой
"Надела платье в день свадьбы, потому что мне оно понравилось, я выпрямила волосы, потому что мне это нравилось, но это не делает меня моментально гетеросексуалом", - заявила звезда.
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