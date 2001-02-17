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Известная американская певица позировала топлес

Известная американская певица позировала топлесПевица снялась для модного журнала.

Популярная американская певица Майли Сайрус, которая недавно вышла замуж за Лиама Хемсворта и взяла его фамилию, сейчас снялась в откровенной фотоссесии, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Звезда стала героиней свежего номера издания Vanity Fair, где рассказала о браке и своей сексуальной ориентации.

На фотографиях, которые певица опубликовала на своей странице Instagram она позирует в сексуальном наряде или вообще топлес. А на одном снимков видна ее обнаженная грудь.

По словам звезды, в наше время брак многим кажется старомодной традицией, но она так не думает. Для Майли брак - это новая эра.

Также артистка призналась, что она - квир.

"Теперь вы можете увидеть, как выглядит квир, как я, в гетеросексуальных отношениях. Я очень горжусь тем, что я квир. Я считаю, что люди влюбляются в людей, а не в пол, не в внешность, ни во что угодно. То, во что я влюблена, существует почти на духовном уровне. Это не имеет ничего общего с сексуальностью", - заявила звезда в интервью.

По словам артистки, секс и пол - несущественные части отношений.

"Секс - это на самом деле небольшая часть, а пол еще меньше, почти не существенная часть отношений", - заявила Сайрус.

Майли также рассказала, что не планировала вступать в брак так быстро, но пожар, который был в Калифорнии и разрушил их дом, сплотил и сблизил Сайрус и Хемсворта еще больше.

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"Надела платье в день свадьбы, потому что мне оно понравилось, я выпрямила волосы, потому что мне это нравилось, но это не делает меня моментально гетеросексуалом", - заявила звезда.
Известная американская певица позировала топлес
Известная американская певица позировала топлес
Известная американская певица позировала топлес
Известная американская певица позировала топлес
Известная американская певица позировала топлес


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 Теги: Майли Сайрус, топлес

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Сегодня, 14:06 » Автор: Алена Шимко
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