Раздел: Культура
Катя Осадчая показала старшего сына
Мальчик перерос маму.
Украинская телеведущая Катя Осадчая редко показывает фотографии своих сыновей. Вероятней всего, чтобы оградить своих наследников от излишнего внимания общественности. Но иногда это все-таки случается. Так, на своей официальной странице в Instagram 35-летняя ведущая программы «Светская жизнь» опубликовала совместный снимок со своим старшим сыном Ильей. Фото было сделано во время спектакля в Национальной опере Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
«Приємне з корисним − мама на роботі, Ілля на виставі», − подписала публикацию знаменитая блондинка (орфография и пунктуация авторская – прим. ред.).
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Всего за несколько час фотография телеведущей набрала более 40 тыс. отметок «нравится». Миллионная армия поклонников Кати отметила, что Илья заметно подрос. Мальчик уже на пол головы перерос свою знаменитую маму, а рост у ведущей не маленький – 180 см.
Украинская телеведущая Катя Осадчая редко показывает фотографии своих сыновей. Вероятней всего, чтобы оградить своих наследников от излишнего внимания общественности. Но иногда это все-таки случается. Так, на своей официальной странице в Instagram 35-летняя ведущая программы «Светская жизнь» опубликовала совместный снимок со своим старшим сыном Ильей. Фото было сделано во время спектакля в Национальной опере Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
«Приємне з корисним − мама на роботі, Ілля на виставі», − подписала публикацию знаменитая блондинка (орфография и пунктуация авторская – прим. ред.).
Читайте также: Катя Осадчая показала, как выглядела в юности
Всего за несколько час фотография телеведущей набрала более 40 тыс. отметок «нравится». Миллионная армия поклонников Кати отметила, что Илья заметно подрос. Мальчик уже на пол головы перерос свою знаменитую маму, а рост у ведущей не маленький – 180 см.
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