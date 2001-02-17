Раздел: Культура
Слава Каминская показала, как отдыхает с семьей
Певица отправилась в ОАЭ
Участница группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, которая ранее похвасталась стильным новым нарядом, вместе с мужем Эдгаром Каминским и их детьми Леоном и Лаурой отправилась на отдых в теплые края. На своей странице в Instagram артистка поделилась красочными снимками из ОАЭ, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
На первых фото звездная мама с детьми запечатлены в одинаковых желтых костюмах, папа же немного выбивается из ансамбля.
"Кто-то же должен испортить фотографию", - написала Слава под общим семейным фото, на котором малыши нежно обнимают родителей за шею. А детишек она любя назвала "цыплятами".
Певица также опубликовала романтическое фото в обнимку с мужем, сопроводив его сердечком.
Также исполнительница выложила несколько снимков в трендовой леопардовой накидке.
Яркие фото звездного семейства привели в восторг подписчиков. Они наперебой умиляются красоте их деток и желают отличного отдыха.
"Такие вы хорошие";
"Вау, какое яркое, красивое и позитивное фото! Вот здесь как хорошо видно-Лаура-копия Эдгар, а Леон-твоя копия Слава... Как идеально все распределили, все по честному...";
"Дуже гарні і щирі)Щастячка вашій сім'ї!";
"На цій фото видно неймовірну схожість донечки на вас Слава";
"Дівчинка така гарна,немов янгол";
"Такие лапули! Просто умиление и заглядение!";
Читайте также: Слава Каминская в дерзком бикини показала подтянутое тело
"Вы очень класные, любите друг друга и будьте счастливы", - пишут пользователи сети.
Участница группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, которая ранее похвасталась стильным новым нарядом, вместе с мужем Эдгаром Каминским и их детьми Леоном и Лаурой отправилась на отдых в теплые края. На своей странице в Instagram артистка поделилась красочными снимками из ОАЭ, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
На первых фото звездная мама с детьми запечатлены в одинаковых желтых костюмах, папа же немного выбивается из ансамбля.
"Кто-то же должен испортить фотографию", - написала Слава под общим семейным фото, на котором малыши нежно обнимают родителей за шею. А детишек она любя назвала "цыплятами".
Певица также опубликовала романтическое фото в обнимку с мужем, сопроводив его сердечком.
Также исполнительница выложила несколько снимков в трендовой леопардовой накидке.
Яркие фото звездного семейства привели в восторг подписчиков. Они наперебой умиляются красоте их деток и желают отличного отдыха.
"Такие вы хорошие";
"Вау, какое яркое, красивое и позитивное фото! Вот здесь как хорошо видно-Лаура-копия Эдгар, а Леон-твоя копия Слава... Как идеально все распределили, все по честному...";
"Дуже гарні і щирі)Щастячка вашій сім'ї!";
"На цій фото видно неймовірну схожість донечки на вас Слава";
"Дівчинка така гарна,немов янгол";
"Такие лапули! Просто умиление и заглядение!";
Читайте также: Слава Каминская в дерзком бикини показала подтянутое тело
"Вы очень класные, любите друг друга и будьте счастливы", - пишут пользователи сети.
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