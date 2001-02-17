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Раздел: Культура  
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Слава Каминская показала, как отдыхает с семьей

Слава Каминская показала, как отдыхает с семьейПевица отправилась в ОАЭ

Участница группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, которая ранее похвасталась стильным новым нарядом, вместе с мужем Эдгаром Каминским и их детьми Леоном и Лаурой отправилась на отдых в теплые края. На своей странице в Instagram артистка поделилась красочными снимками из ОАЭ, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

На первых фото звездная мама с детьми запечатлены в одинаковых желтых костюмах, папа же немного выбивается из ансамбля.

"Кто-то же должен испортить фотографию", - написала Слава под общим семейным фото, на котором малыши нежно обнимают родителей за шею. А детишек она любя назвала "цыплятами".

Певица также опубликовала романтическое фото в обнимку с мужем, сопроводив его сердечком.

Также исполнительница выложила несколько снимков в трендовой леопардовой накидке.

Яркие фото звездного семейства привели в восторг подписчиков. Они наперебой умиляются красоте их деток и желают отличного отдыха.

"Такие вы хорошие";

"Вау, какое яркое, красивое и позитивное фото! Вот здесь как хорошо видно-Лаура-копия Эдгар, а Леон-твоя копия Слава... Как идеально все распределили, все по честному...";

"Дуже гарні і щирі)Щастячка вашій сім'ї!";

"На цій фото видно неймовірну схожість донечки на вас Слава";

"Дівчинка така гарна,немов янгол";

"Такие лапули! Просто умиление и заглядение!";

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"Вы очень класные, любите друг друга и будьте счастливы", - пишут пользователи сети.
Слава Каминская показала, как отдыхает с семьей
Слава Каминская показала, как отдыхает с семьей
Слава Каминская показала, как отдыхает с семьей
Слава Каминская показала, как отдыхает с семьей
Слава Каминская показала, как отдыхает с семьей
Слава Каминская показала, как отдыхает с семьей


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 Теги: Слава Каминская, семья, отдых

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