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Раздел: Культура  
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Надя Дорофеева похвасталась сбывшейся мечтой

Надя Дорофеева похвасталась сбывшейся мечтойЗвезда выглядит круто.

Надя Дорофеева решила напомнить поклонникам о своей недавней поездке на Неделю моды в Нью-Йорке, где исполнительница с друзьями и мужем стала гостьей нескольких модных показов. И это фото Надя показала не просто так. Дорофеева решила поделиться радостью со своими поклонниками и отметить, что наконец сбылась ее мечта, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Так, на своей instagram-страничке Надя, которая ранее повеселила сеть образом "гопницы", сообщила, что давно мечтала увидеть Нью-Йорк собственными глазами. По словам Дорофеевой, это "мечта каждой" и для нее она уже сбылась.

При этом свой лаконичный пост поп-исполнительница сопроводила ярким фото, на котором позирует в одном из своих самых стильных нью-йоркских луков.

В одном образе Наде удалось совместить сразу несколько трендов и достаточно необычных вещей. К примеру, на Наде - ассиметричные джинсы от популярного украинского бренда Ksenia Schnaider. Вы можете заметить, что одна штанина шире другой.

Также свой образ Надя дополнила классическим трендчем LITKOVSKAYA, на голове - повязка Gucci. Довершают образ массивные белые кроссовки от французского дома моды Maison Margiela.

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Поклонники исполнительницы пришли в восторг от этого образа, засыпав свою любимицу приятными комментариями:
"Дуже стильна!!!"
"Шикарная девочка!"
"Классные джинсы, не надо мучиться с выбором, какие надеть"
"Вау, какая ти модная"
"На стиле Додо"
"Стиляга"
"Надюша, Нью Йорк – это твой город"
"Какая стильная"
Надя Дорофеева похвасталась сбывшейся мечтой
Надя Дорофеева похвасталась сбывшейся мечтой


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 Теги: Надя Дорофеева, Нью-Йорк, мечта

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Сегодня, 18:24 » Автор: Алена Шимко
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