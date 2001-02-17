Раздел: Культура
Надя Дорофеева похвасталась сбывшейся мечтой
Звезда выглядит круто.
Надя Дорофеева решила напомнить поклонникам о своей недавней поездке на Неделю моды в Нью-Йорке, где исполнительница с друзьями и мужем стала гостьей нескольких модных показов. И это фото Надя показала не просто так. Дорофеева решила поделиться радостью со своими поклонниками и отметить, что наконец сбылась ее мечта, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, на своей instagram-страничке Надя, которая ранее повеселила сеть образом "гопницы", сообщила, что давно мечтала увидеть Нью-Йорк собственными глазами. По словам Дорофеевой, это "мечта каждой" и для нее она уже сбылась.
При этом свой лаконичный пост поп-исполнительница сопроводила ярким фото, на котором позирует в одном из своих самых стильных нью-йоркских луков.
В одном образе Наде удалось совместить сразу несколько трендов и достаточно необычных вещей. К примеру, на Наде - ассиметричные джинсы от популярного украинского бренда Ksenia Schnaider. Вы можете заметить, что одна штанина шире другой.
Также свой образ Надя дополнила классическим трендчем LITKOVSKAYA, на голове - повязка Gucci. Довершают образ массивные белые кроссовки от французского дома моды Maison Margiela.
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Поклонники исполнительницы пришли в восторг от этого образа, засыпав свою любимицу приятными комментариями:
"Дуже стильна!!!"
"Шикарная девочка!"
"Классные джинсы, не надо мучиться с выбором, какие надеть"
"Вау, какая ти модная"
"На стиле Додо"
"Стиляга"
"Надюша, Нью Йорк – это твой город"
"Какая стильная"
Надя Дорофеева решила напомнить поклонникам о своей недавней поездке на Неделю моды в Нью-Йорке, где исполнительница с друзьями и мужем стала гостьей нескольких модных показов. И это фото Надя показала не просто так. Дорофеева решила поделиться радостью со своими поклонниками и отметить, что наконец сбылась ее мечта, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, на своей instagram-страничке Надя, которая ранее повеселила сеть образом "гопницы", сообщила, что давно мечтала увидеть Нью-Йорк собственными глазами. По словам Дорофеевой, это "мечта каждой" и для нее она уже сбылась.
При этом свой лаконичный пост поп-исполнительница сопроводила ярким фото, на котором позирует в одном из своих самых стильных нью-йоркских луков.
В одном образе Наде удалось совместить сразу несколько трендов и достаточно необычных вещей. К примеру, на Наде - ассиметричные джинсы от популярного украинского бренда Ksenia Schnaider. Вы можете заметить, что одна штанина шире другой.
Также свой образ Надя дополнила классическим трендчем LITKOVSKAYA, на голове - повязка Gucci. Довершают образ массивные белые кроссовки от французского дома моды Maison Margiela.
Читайте также: Надя Дорофеева похвасталась фигурой в ярком купальнике
Поклонники исполнительницы пришли в восторг от этого образа, засыпав свою любимицу приятными комментариями:
"Дуже стильна!!!"
"Шикарная девочка!"
"Классные джинсы, не надо мучиться с выбором, какие надеть"
"Вау, какая ти модная"
"На стиле Додо"
"Стиляга"
"Надюша, Нью Йорк – это твой город"
"Какая стильная"
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