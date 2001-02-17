Раздел: Культура
Вера Брежнева примерила платье под горло
Поклонники высоко оценили идеальный образ Брежневой
Вера Брежнева, которая ранее восхитила сеть смелыми образами, регулярно демонстрирует поклонникам безупречное чувство стиля, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
37-летняя исполнительница в стилистах не нуждается и может самостоятельно подобрать одновременно трендовый и оригинальный наряд. При этом изюминка образов Брежневой - подчеркнутая элегантность с "ноткой сексуальности". Певица знает, как выгодно подчеркнуть свою точеную фигуру и при этом выглядеть по-королевски роскошно.
Так, на своей instagram-страничке Брежнева опубликовала новое fashion-фото, на котором позирует в эффектном вечернем платье белого цвета из струящегося шелка. Платье от бренда Alessandra Rich выполнено в ретро-стиле. Объемный верх с подчеркнутой линией плеч - отсылка к стилю 80-х, который в этом сезоне вновь на пике популярности.
Также платье под горло декорировано разрезом до бедра, кокетливыми складками и оригинальными рукавами. Образ невероятно к лицу Брежневой.
Читайте также: Вера Брежнева примерила белое платье
Подписчики певицы поспешили прокомментировать ее новое стильное появление.
Вера Брежнева, которая ранее восхитила сеть смелыми образами, регулярно демонстрирует поклонникам безупречное чувство стиля, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
37-летняя исполнительница в стилистах не нуждается и может самостоятельно подобрать одновременно трендовый и оригинальный наряд. При этом изюминка образов Брежневой - подчеркнутая элегантность с "ноткой сексуальности". Певица знает, как выгодно подчеркнуть свою точеную фигуру и при этом выглядеть по-королевски роскошно.
Так, на своей instagram-страничке Брежнева опубликовала новое fashion-фото, на котором позирует в эффектном вечернем платье белого цвета из струящегося шелка. Платье от бренда Alessandra Rich выполнено в ретро-стиле. Объемный верх с подчеркнутой линией плеч - отсылка к стилю 80-х, который в этом сезоне вновь на пике популярности.
Также платье под горло декорировано разрезом до бедра, кокетливыми складками и оригинальными рукавами. Образ невероятно к лицу Брежневой.
Читайте также: Вера Брежнева примерила белое платье
Подписчики певицы поспешили прокомментировать ее новое стильное появление.
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