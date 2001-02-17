» » Регина Тодоренко рассказала о своем кумире
Раздел: Культура  
0

Регина Тодоренко рассказала о своем кумире

Регина Тодоренко рассказала о своем кумиреТелеведущая призналась в любви к известной певице

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ранее призналась в бьюти-недостатках, отметила, что в свое время ее любимой исполнительницей была именитая британская певица Эми Уайнхаус, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Об этом Тодоренко сообщила в Инстаграм.

Известная британка умерла в возрасте 27 лет в 2011 году в своей лондонской квартире. Точная причина смерти не известна, однако изначально были выдвинуты версии - передозировка наркотиками или самоубийство.

Тодоренко написала трогательный пост, рассказав, что, будучи подростком, буквально обожала творчество Уайнхаус. Регина знала едва ли не все ее песни наизусть.

«Тащусь от ее огромных грязных стрелок, которые она себе делала сама!» - пишет Тодоренко.

По словам ведущей, она рыдала, когда узнала, что этой «крутейшей артистки не стало».

«Больше не попасть на ее концерт, разве что купить билет в один конец», - пишет Регина.

Читайте также: Регина Тодоренко призналась в своем недостатке

«А для тех, кто верит в реинкарнацию - наверняка возможно встретиться в следующей жизни! Я до сих пор верю, что мои любимые Amy и Freddie Mercury в затяжном отпуске на необитаемом острове, и когда-то они все же вернуться, может в другом обличии», - подытожила Регина.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Регина Тодоренко, кумир

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:06 » Автор: Татьяна Ларина
     196
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх