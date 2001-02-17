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Регина Тодоренко рассказала о своем кумире
Телеведущая призналась в любви к известной певице
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ранее призналась в бьюти-недостатках, отметила, что в свое время ее любимой исполнительницей была именитая британская певица Эми Уайнхаус, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Об этом Тодоренко сообщила в Инстаграм.
Известная британка умерла в возрасте 27 лет в 2011 году в своей лондонской квартире. Точная причина смерти не известна, однако изначально были выдвинуты версии - передозировка наркотиками или самоубийство.
Тодоренко написала трогательный пост, рассказав, что, будучи подростком, буквально обожала творчество Уайнхаус. Регина знала едва ли не все ее песни наизусть.
«Тащусь от ее огромных грязных стрелок, которые она себе делала сама!» - пишет Тодоренко.
По словам ведущей, она рыдала, когда узнала, что этой «крутейшей артистки не стало».
«Больше не попасть на ее концерт, разве что купить билет в один конец», - пишет Регина.
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«А для тех, кто верит в реинкарнацию - наверняка возможно встретиться в следующей жизни! Я до сих пор верю, что мои любимые Amy и Freddie Mercury в затяжном отпуске на необитаемом острове, и когда-то они все же вернуться, может в другом обличии», - подытожила Регина.
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ранее призналась в бьюти-недостатках, отметила, что в свое время ее любимой исполнительницей была именитая британская певица Эми Уайнхаус, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Об этом Тодоренко сообщила в Инстаграм.
Известная британка умерла в возрасте 27 лет в 2011 году в своей лондонской квартире. Точная причина смерти не известна, однако изначально были выдвинуты версии - передозировка наркотиками или самоубийство.
Тодоренко написала трогательный пост, рассказав, что, будучи подростком, буквально обожала творчество Уайнхаус. Регина знала едва ли не все ее песни наизусть.
«Тащусь от ее огромных грязных стрелок, которые она себе делала сама!» - пишет Тодоренко.
По словам ведущей, она рыдала, когда узнала, что этой «крутейшей артистки не стало».
«Больше не попасть на ее концерт, разве что купить билет в один конец», - пишет Регина.
Читайте также: Регина Тодоренко призналась в своем недостатке
«А для тех, кто верит в реинкарнацию - наверняка возможно встретиться в следующей жизни! Я до сих пор верю, что мои любимые Amy и Freddie Mercury в затяжном отпуске на необитаемом острове, и когда-то они все же вернуться, может в другом обличии», - подытожила Регина.
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