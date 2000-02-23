Раздел: Культура
Тина Кароль похвасталась новыми леггинсами
Певица показала сексуальный наряд
Певица Тина Кароль, которая отметила день рождения на "Голос країни-9", похвасталась оригинальным образом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Популярная исполнительница поделилась с поклонниками на странице в Instagram новым снимком, на котором запечатлена в наряде от украинского бренда.
Для фотосессии артистка предпочла леггинсы и коричневый кашемировый жакет с кристаллами из коллекции "CHERVONARUTA" Артема Климчука (ARTEMKLIMCHUK).
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Пиджак был впервые представлен на подиуме во время Ukrainian Fashion Week SS 2019 (Неделя моды проходила в Киеве 1 по 6 сентября 2018). Свой непривычный образ знаменитость дополнила любимой красной помадой и объемными локонами.
Певица Тина Кароль, которая отметила день рождения на "Голос країни-9", похвасталась оригинальным образом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Популярная исполнительница поделилась с поклонниками на странице в Instagram новым снимком, на котором запечатлена в наряде от украинского бренда.
Для фотосессии артистка предпочла леггинсы и коричневый кашемировый жакет с кристаллами из коллекции "CHERVONARUTA" Артема Климчука (ARTEMKLIMCHUK).
Читайте также: Тина Кароль похвасталась снимками с Израиля
Пиджак был впервые представлен на подиуме во время Ukrainian Fashion Week SS 2019 (Неделя моды проходила в Киеве 1 по 6 сентября 2018). Свой непривычный образ знаменитость дополнила любимой красной помадой и объемными локонами.
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