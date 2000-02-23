» » Тина Кароль похвасталась новыми леггинсами
Раздел: Культура  
0

Тина Кароль похвасталась новыми леггинсами

Тина Кароль похвасталась новыми леггинсамиПевица показала сексуальный наряд

Певица Тина Кароль, которая отметила день рождения на "Голос країни-9", похвасталась оригинальным образом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Популярная исполнительница поделилась с поклонниками на странице в Instagram новым снимком, на котором запечатлена в наряде от украинского бренда.

Для фотосессии артистка предпочла леггинсы и коричневый кашемировый жакет с кристаллами из коллекции "CHERVONARUTA" Артема Климчука (ARTEMKLIMCHUK).

Читайте также: Тина Кароль похвасталась снимками с Израиля

Пиджак был впервые представлен на подиуме во время Ukrainian Fashion Week SS 2019 (Неделя моды проходила в Киеве 1 по 6 сентября 2018). Свой непривычный образ знаменитость дополнила любимой красной помадой и объемными локонами.

Тина Кароль похвасталась новыми леггинсами


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Тина Кароль, леггинсы

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:58 » Автор: Татьяна Ларина
     403
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх