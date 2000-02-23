Раздел: Культура
Родственники Майкла Джексона судятся с телеканалом из-за фильма
В новой документальной картине рассказывается о скандалах с участием певца.
Родственники музыканта заявили, что телеканал нарушил условия контракта от 1992 году. По договору, HBO не имеет права делать заявления, которые способны как-то опорочить честь и достоинство самого Джексона, членов его семьи или его работников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Интересно, что СМИ заявляют, что для семьи актера это довольно формальный повод для иска, так как выдвинуть обвинения в клевете против HBO мог бы только сам Майкл Джексон, но он умер в 2009 году.
В исковом заявлении родственники раскритиковали желание канала «бессовестно эксплуатировать невинного человека, который уже не способен постоять за себя».
В фильме «Покидая Неверленд» акцентируют на отношениях Майкла Джексона с 7-летним Уэйдом Робсоном и 11-летним Джимми Сэйфчаком, которые якобы подвергались сексуальному насилию со стороны певца около 30 лет назад.
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«Наши планы остаются в силе, несмотря на отчаянные попытки недоброжелателей снять фильм с эфира. HBO покажет обе части фильма "Покидая Неверленд" 3 и 4 марта. Это даст всем возможность посмотреть картину и решить для себя, сколько там правды», - отметили представители HBO.
Родственники музыканта заявили, что телеканал нарушил условия контракта от 1992 году. По договору, HBO не имеет права делать заявления, которые способны как-то опорочить честь и достоинство самого Джексона, членов его семьи или его работников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Интересно, что СМИ заявляют, что для семьи актера это довольно формальный повод для иска, так как выдвинуть обвинения в клевете против HBO мог бы только сам Майкл Джексон, но он умер в 2009 году.
В исковом заявлении родственники раскритиковали желание канала «бессовестно эксплуатировать невинного человека, который уже не способен постоять за себя».
В фильме «Покидая Неверленд» акцентируют на отношениях Майкла Джексона с 7-летним Уэйдом Робсоном и 11-летним Джимми Сэйфчаком, которые якобы подвергались сексуальному насилию со стороны певца около 30 лет назад.
Читайте также: Тина Кароль похвасталась новыми леггинсами
«Наши планы остаются в силе, несмотря на отчаянные попытки недоброжелателей снять фильм с эфира. HBO покажет обе части фильма "Покидая Неверленд" 3 и 4 марта. Это даст всем возможность посмотреть картину и решить для себя, сколько там правды», - отметили представители HBO.
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