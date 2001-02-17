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Раздел: Культура  
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Хлоя Морец вышла на красную дорожку в стильном образе

Хлоя Морец вышла на красную дорожку в стильном образе Актриса посетила показ фильма.

22-летняя американская актриса и бывшая девушка Бруклина Бекхэма Хлоя Морец стала гостьей специального показа фильма "В объятиях лжи", в котором сыграла главную роль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

На красную дорожку в Metrograph в Нью-Йорке Хлоя надела черную юбку длины мини с кожаным поясом, который сделал акцент на фигуре актрисы, и босоножки на высоких каблуках в тон.

Девушка примеряла белую блузку с широкими рукавами и цветочным принтом под платье и завершила образ маленькой черно-коричневой сумкой Louis Vuitton Petite Malle.

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Визажисты Морец сделали насыщенный акцент на ее глазах, а стилисты – укладку с прямыми волосами и блестящим украшением.

Хлоя Морец вышла на красную дорожку в стильном образе
Хлоя Морец вышла на красную дорожку в стильном образе


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 Теги: Хлоя Морец, фото

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