Раздел: Культура
В США лауреат "Грэмми" угодил в интимный скандал
В деле фигурируют четыре жертвы.
В деле певца R Kelly фигурируют четыре жертвы, которым на момент преступлений было от 13 до 16 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Прокуратура округа Кук в американском штате Иллинойс предъявила в пятницу, 22 февраля, певцу R Kelly обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами..
Обвинения были предъявлены музыканту по десяти пунктам, девять из которых связаны с девушками в возрасте от 13 до 16 лет. Всего от действий музыканта пострадали четыре девушки.
Ожидается, что прокуроры обратятся к судье за ордером на арест певца.
Читайте также: В Нидерландах главный дирижер Королевского оркестра угодил в интимный скандал
Исполнитель R Kelly (Роберт Сильвестр Келли) приобрел известность в 1990-ых годах. В 1998 году его песня I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями Грэмми.
В деле певца R Kelly фигурируют четыре жертвы, которым на момент преступлений было от 13 до 16 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Прокуратура округа Кук в американском штате Иллинойс предъявила в пятницу, 22 февраля, певцу R Kelly обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами..
Обвинения были предъявлены музыканту по десяти пунктам, девять из которых связаны с девушками в возрасте от 13 до 16 лет. Всего от действий музыканта пострадали четыре девушки.
Ожидается, что прокуроры обратятся к судье за ордером на арест певца.
Читайте также: В Нидерландах главный дирижер Королевского оркестра угодил в интимный скандал
Исполнитель R Kelly (Роберт Сильвестр Келли) приобрел известность в 1990-ых годах. В 1998 году его песня I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями Грэмми.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
227
0
Оставьте свой комментарий