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Раздел: Культура  
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В США лауреат "Грэмми" угодил в интимный скандал

В США лауреат "Грэмми" угодил в интимный скандалВ деле фигурируют четыре жертвы.

В деле певца R Kelly фигурируют четыре жертвы, которым на момент преступлений было от 13 до 16 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Прокуратура округа Кук в американском штате Иллинойс предъявила в пятницу, 22 февраля, певцу R Kelly обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами..

Обвинения были предъявлены музыканту по десяти пунктам, девять из которых связаны с девушками в возрасте от 13 до 16 лет. Всего от действий музыканта пострадали четыре девушки.

Ожидается, что прокуроры обратятся к судье за ордером на арест певца.

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Исполнитель R Kelly (Роберт Сильвестр Келли) приобрел известность в 1990-ых годах. В 1998 году его песня I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями Грэмми.

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 Теги: Грэмми, лауреат, изнасилование, R Kelly

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Сегодня, 09:51 » Автор: Алена Шимко
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