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Муж Дорофеевой растрогал семейным снимком

Муж Дорофеевой растрогал семейным снимкомДорофеева мило прижалась к мужу.

Знаменитый украинский певец и телеведущий Владимир Дантес продолжает удивлять своих поклонников яркими фото, которые публикует в социальных сетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Как известно, Дантес и Дорофеева уже очень давно привлекают к себе множество внимания со стороны поклонников. Примечательно также и то, что звезды довольно часто радуют пользователей сети милыми и даже забавными совместными фото, которые публикуют на своей странице в социальной сети Инстаграм.

А в этот раз Владимир Дантес решил вновь удивить публику и выставил на своей странице сразу два снимка: и трогательный, и «провокационный». Так, на одном снимке его супруга позирует в нежных объятиях Дантеса. При этом на паре можно заметить стильные образы – модные оверсайз худи бежевого цвета. На снимке сам певец ответно обнимает артистку и сосредоточенно смотрит в камеру.

Вторым снимком артист решил поделиться в разделе «сториз». На втором фото Владимир вместе с Надей позирует в тех же образах, однако в новом ракурсе – на этот раз Дорофеева повернута к камере спиной. На певице - уже знакомое нам худи, а также синяя облегающая юбка с баской. Образ поп-исполнительницы дополняют кроссовки на массивной подошве.

«Заценили?» - спрашивает Дантес, намекая на подтянутую «пятую точку» своей супруги.

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Подписчики Дантеса поспешили оставить свои комментарии по поводу первого фото пары. Все же ведущий и певица не так и часто балуют фанатов такими трогательными совместными фото.
Муж Дорофеевой растрогал семейным снимком
Муж Дорофеевой растрогал семейным снимком


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 Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева

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