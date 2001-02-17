Раздел: Культура
52-летняя Сальма Хайек показала формы в обтягивающем наряде
Актриса поразила стилем.
Сальма Хайек попала в объективы миланских папарацци накануне показа Bottega Veneta на Неделе моды в Милане, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
52-летняя актриса, как всегда, выглядела блестяще. В этот раз она была одета в наряд из осенне-зимней коллекции 2019 Bottega Veneta. На Сальме была черная водолазка и красивая юбка. В руках знаменитость сдержала белую объемную сумку, на груди у нее была массивная золотая цепь, а в ушах серьги. Волосы Хайек собрала в высокую прическу, а также одела черные большие солнцезащитные очки.
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Это уже не первый выход знаменитости на Миланской неделе моды. На шоу Дома Gucci звезда появилась в васильковом платье-пальто с поясом на талии и красными меховыми манжетами и эффектных золотых босоножках.
Сальма Хайек попала в объективы миланских папарацци накануне показа Bottega Veneta на Неделе моды в Милане, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
52-летняя актриса, как всегда, выглядела блестяще. В этот раз она была одета в наряд из осенне-зимней коллекции 2019 Bottega Veneta. На Сальме была черная водолазка и красивая юбка. В руках знаменитость сдержала белую объемную сумку, на груди у нее была массивная золотая цепь, а в ушах серьги. Волосы Хайек собрала в высокую прическу, а также одела черные большие солнцезащитные очки.
Читайте также: Сальма Хайек подчеркнула формы прозрачным нарядом
Это уже не первый выход знаменитости на Миланской неделе моды. На шоу Дома Gucci звезда появилась в васильковом платье-пальто с поясом на талии и красными меховыми манжетами и эффектных золотых босоножках.
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