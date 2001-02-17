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Раздел: Культура  
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52-летняя Сальма Хайек показала формы в обтягивающем наряде

52-летняя Сальма Хайек показала формы в обтягивающем нарядеАктриса поразила стилем.

Сальма Хайек попала в объективы миланских папарацци накануне показа Bottega Veneta на Неделе моды в Милане, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

52-летняя актриса, как всегда, выглядела блестяще. В этот раз она была одета в наряд из осенне-зимней коллекции 2019 Bottega Veneta. На Сальме была черная водолазка и красивая юбка. В руках знаменитость сдержала белую объемную сумку, на груди у нее была массивная золотая цепь, а в ушах серьги. Волосы Хайек собрала в высокую прическу, а также одела черные большие солнцезащитные очки.

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Это уже не первый выход знаменитости на Миланской неделе моды. На шоу Дома Gucci звезда появилась в васильковом платье-пальто с поясом на талии и красными меховыми манжетами и эффектных золотых босоножках.

52-летняя Сальма Хайек показала формы в обтягивающем наряде
52-летняя Сальма Хайек показала формы в обтягивающем наряде


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 Теги: Сальма Хайек, фигура

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Сегодня, 12:52 » Автор: Алена Шимко
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