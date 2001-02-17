Раздел: Культура
Вера Брежнева показала необычный подарок фанатки
Портрет ей подарила талантливая художница.
Украинская певица, которая уже длительное время работает в России, Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, недавно поделилась с фанатами в Instagram необычным видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.
Звезда похвасталась нежным акварельным портретом, который нарисовала для нее одна из поклонниц. Так, артистка осталась в восторге от такого подарка, принявшись благодарить художницу.
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«Это так красиво и талантливо…
Украинская певица, которая уже длительное время работает в России, Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, недавно поделилась с фанатами в Instagram необычным видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.
Звезда похвасталась нежным акварельным портретом, который нарисовала для нее одна из поклонниц. Так, артистка осталась в восторге от такого подарка, принявшись благодарить художницу.
Читайте также: Вера Брежнева показала соблазительное фото
«Это так красиво и талантливо…
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