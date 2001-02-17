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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева показала необычный подарок фанатки

Вера Брежнева показала необычный подарок фанаткиПортрет ей подарила талантливая художница.

Украинская певица, которая уже длительное время работает в России, Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, недавно поделилась с фанатами в Instagram необычным видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.

Звезда похвасталась нежным акварельным портретом, который нарисовала для нее одна из поклонниц. Так, артистка осталась в восторге от такого подарка, принявшись благодарить художницу.

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«Это так красиво и талантливо…

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 Теги: Вера Брежнева, подарок, портрет

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Сегодня, 14:16 » Автор: Алена Шимко
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