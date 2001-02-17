Раздел: Культура
Старшая дочь Ким Кардашьян украсила обложку глянца
5-летняя Норт стала моделью.
Старшая дочь Ким Кардашьян в своем нежном возрасте уже начала активно осваивать карьеру модели вслед за звездной мамой, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
5-летняя Норт Уэст появилась на обложке культового американского журнала о моде «Women’s Wear Daily», причем одна, без сопровождения Ким.
Для съемки девочке сделали прическу и нанесли полноценный макияж.
По словам руководства глянцевого издания, Норт, сама того пока не осознавая, является символом будущего поколения моды и индивидуального стиля.
Кардашьян поделилась первой обложкой дочери в своем микроблоге.
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«Моя самая стильная и красивая крошка Норт снялась для своей первой обложки WWD. Ей нравится мода и красота, она получает удовольствие от этого», - написала Ким.
Старшая дочь Ким Кардашьян в своем нежном возрасте уже начала активно осваивать карьеру модели вслед за звездной мамой, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
5-летняя Норт Уэст появилась на обложке культового американского журнала о моде «Women’s Wear Daily», причем одна, без сопровождения Ким.
Для съемки девочке сделали прическу и нанесли полноценный макияж.
По словам руководства глянцевого издания, Норт, сама того пока не осознавая, является символом будущего поколения моды и индивидуального стиля.
Кардашьян поделилась первой обложкой дочери в своем микроблоге.
Читайте также: 13-летняя дочь Оли Поляковой украсила обложку модного глянца
«Моя самая стильная и красивая крошка Норт снялась для своей первой обложки WWD. Ей нравится мода и красота, она получает удовольствие от этого», - написала Ким.
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