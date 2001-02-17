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Раздел: Культура  
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Старшая дочь Ким Кардашьян украсила обложку глянца

Старшая дочь Ким Кардашьян украсила обложку глянца5-летняя Норт стала моделью.

Старшая дочь Ким Кардашьян в своем нежном возрасте уже начала активно осваивать карьеру модели вслед за звездной мамой, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.

5-летняя Норт Уэст появилась на обложке культового американского журнала о моде «Women’s Wear Daily», причем одна, без сопровождения Ким.

Для съемки девочке сделали прическу и нанесли полноценный макияж.

По словам руководства глянцевого издания, Норт, сама того пока не осознавая, является символом будущего поколения моды и индивидуального стиля.

Кардашьян поделилась первой обложкой дочери в своем микроблоге.

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«Моя самая стильная и красивая крошка Норт снялась для своей первой обложки WWD. Ей нравится мода и красота, она получает удовольствие от этого», - написала Ким.

Старшая дочь Ким Кардашьян украсила обложку глянца


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 Теги: Ким Кардашьян, дочь, обложка

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Сегодня, 16:02 » Автор: Алена Шимко
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