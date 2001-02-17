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Раздел: Культура  
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Могилевская рассказала, за кого болеет на нацотборе Евровидения

Могилевская рассказала, за кого болеет на нацотборе ЕвровиденияПевица поддержала финалистов.

Популярная украинская певица Наталья Могилевская поделилась новой фотографией и написала послание участникам финала Национального отбора на Евровидение, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

«Перед сегодняшним финалом национального отбора на Eurovision 2019, а я всегда слежу за такими событиями, хотелось бы пожелать ребятам найти свою внутреннюю гармонию и расслабиться. Я и сама знаю, что такое участие в международном конкурсе, и знаю, как суета, волнение и вечная спешка выбивают землю из-под ног.

Конкуренция конкуренцией, но самое главное - прожить свою песню и донести до зрителя ее основной посыл, а если это произойдет, то даже небольшая фальшь или неточность сойдет тебе с рук. Песня - это как маленький спектакль, и он не терпит лжи, а иначе даже с самым хитовым текстом и мелодией будет провал.

У меня, конечно же, есть свой фаворит, и сегодня я буду держать кулачки именно за него, но и другим участникам я искренне желаю успеха.

Ребята, соберите сегодня все свои силы и порадуйте нас качественными и достойными Европы номерами, а я вместе со всей Украиной буду за вас болеть! А кто ваш фаворит?», - написала Могилевская. Имя своего фаворита она так и не назвала.

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Подписчики в комментариях написали имена своих фаворитов отбора, а также, как и под последними фото, заметили, что Наталья заметно похудела.
Могилевская рассказала, за кого болеет на нацотборе Евровидения


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 Теги: Могилевская, Евровидение, национальный отбор

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