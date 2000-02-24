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Раздел: Культура  
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Рианна пришла на баскетбольный матч с бывшим бойфрендом

Рианна пришла на баскетбольный матч с бывшим бойфрендом Звезда была замечена в компании саудовского миллиардера.

Любимая R&B певица миллионов Рианна, несмотря на музыку, увлекается также спортом, однако в качестве зрителя. Так, накануне 31-летняя звезда была замечена в компании саудовского миллиардера Хассана Джамиля, который является ее бывшим бойфрендом, на баскетбольном матче.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Недавно Рианна отпраздновала свое 31-летие, а день после дня рождения засветилась на баскетбольной игре. Однако, самым интересным в ее присутствии на матче было то, что компанию ей составил бизнесмен из Саудовской Аравии Хассан Джамиль.

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Мужчина длительное время встречался с барбадосской исполнительницей, однако в 2018 году они решили разойтись. На матче, участие в котором принимала команда "Лос-Анджелес Лейкерс" они появились вместе. Во время игры певица стояла на трибунах, эмоционально болея за любимую команду, а ее экс-бойфренд сидел рядом с ней.

Рианна пришла на баскетбольный матч с бывшим бойфрендом
Рианна пришла на баскетбольный матч с бывшим бойфрендом
Рианна пришла на баскетбольный матч с бывшим бойфрендом



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 Теги: Рианна, бойфренд

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