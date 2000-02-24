Раздел: Культура
Рианна пришла на баскетбольный матч с бывшим бойфрендом
Звезда была замечена в компании саудовского миллиардера.
Любимая R&B певица миллионов Рианна, несмотря на музыку, увлекается также спортом, однако в качестве зрителя. Так, накануне 31-летняя звезда была замечена в компании саудовского миллиардера Хассана Джамиля, который является ее бывшим бойфрендом, на баскетбольном матче.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Недавно Рианна отпраздновала свое 31-летие, а день после дня рождения засветилась на баскетбольной игре. Однако, самым интересным в ее присутствии на матче было то, что компанию ей составил бизнесмен из Саудовской Аравии Хассан Джамиль.
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Мужчина длительное время встречался с барбадосской исполнительницей, однако в 2018 году они решили разойтись. На матче, участие в котором принимала команда "Лос-Анджелес Лейкерс" они появились вместе. Во время игры певица стояла на трибунах, эмоционально болея за любимую команду, а ее экс-бойфренд сидел рядом с ней.
Любимая R&B певица миллионов Рианна, несмотря на музыку, увлекается также спортом, однако в качестве зрителя. Так, накануне 31-летняя звезда была замечена в компании саудовского миллиардера Хассана Джамиля, который является ее бывшим бойфрендом, на баскетбольном матче.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Недавно Рианна отпраздновала свое 31-летие, а день после дня рождения засветилась на баскетбольной игре. Однако, самым интересным в ее присутствии на матче было то, что компанию ей составил бизнесмен из Саудовской Аравии Хассан Джамиль.
Читайте также: Рианна "засветилась" с новым бойфрендом
Мужчина длительное время встречался с барбадосской исполнительницей, однако в 2018 году они решили разойтись. На матче, участие в котором принимала команда "Лос-Анджелес Лейкерс" они появились вместе. Во время игры певица стояла на трибунах, эмоционально болея за любимую команду, а ее экс-бойфренд сидел рядом с ней.
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