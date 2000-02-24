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Известный юморист покончил с собой в США

Известный юморист покончил с собой в США Тело артиста обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе.

Известный американский стендап-комик и актер Броди Стивенс скончался в возрасте 48 лет. Тело артиста обнаружили 22 февраля в его доме в Лос-Анджелесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По предварительным данным, комик совершил суицид. Уточняется, что у Броди давно наблюдались проблемы с психическим здоровьем. В 2011 году его госпитализировали с биполярным расстройством.

По словам представителя комика, его смерть стала неожиданной. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

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Броди Стивенс был ведущим комедийного шоу Brody Stevens: Enjoy It!, которое он создал вместе со своим другом. Как актер он известен зрителю по ролям в фильмах "Мальчишник в Вегасе", "Впритык" и сериале "Американский папаша".

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 Теги: Броди Стивенс, смерть

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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