Раздел: Культура
Энн Хэтэуэй отважилась на фотосессию без макияжа
Актриса появилась на страницах журнала в повседневном образе.
Актриса Энн Хэтэуэй решила удивить своих поклонников. В новом выпуске журнала The Sunday Times Style она предстала перед читателями без макияжа и прически, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.
Все магазины с журналами пестрят яркими обложками, для которых знаменитости примеряют самые неожиданные образы. Однако и естественная красота может быть стильной – доказала голливудская актриса Энн Хэтэуэй. Для The Sunday Times Style звезда позировала в наряде, который обычно носит в обыденной жизни.
В частности, Энн Хэтэуэй примерила светлый брючный костюм с пальто, широкие брюки с гольфом и майкой и платье oversize. Телеграф отмечает, что актриса отказалась от любого макияжа и прически, продемонстрировав свою естественную красоту.
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Еще ранее Энн Хэтэуэй признавалась, что обращается за услугами визажистов только для красных дорожек. А вот в обыденной жизни стиль оскароносной звезды довольно прост: она предпочитает удобную одежду в стиле casual.
Актриса Энн Хэтэуэй решила удивить своих поклонников. В новом выпуске журнала The Sunday Times Style она предстала перед читателями без макияжа и прически, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.
Все магазины с журналами пестрят яркими обложками, для которых знаменитости примеряют самые неожиданные образы. Однако и естественная красота может быть стильной – доказала голливудская актриса Энн Хэтэуэй. Для The Sunday Times Style звезда позировала в наряде, который обычно носит в обыденной жизни.
В частности, Энн Хэтэуэй примерила светлый брючный костюм с пальто, широкие брюки с гольфом и майкой и платье oversize. Телеграф отмечает, что актриса отказалась от любого макияжа и прически, продемонстрировав свою естественную красоту.
Читайте также: Папарацци засняли Бехати Принслу на прогулке с дочерью
Еще ранее Энн Хэтэуэй признавалась, что обращается за услугами визажистов только для красных дорожек. А вот в обыденной жизни стиль оскароносной звезды довольно прост: она предпочитает удобную одежду в стиле casual.
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