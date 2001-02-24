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Раздел: Культура  
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Энн Хэтэуэй отважилась на фотосессию без макияжа

Энн Хэтэуэй отважилась на фотосессию без макияжа Актриса появилась на страницах журнала в повседневном образе.

Актриса Энн Хэтэуэй решила удивить своих поклонников. В новом выпуске журнала The Sunday Times Style она предстала перед читателями без макияжа и прически, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.

Все магазины с журналами пестрят яркими обложками, для которых знаменитости примеряют самые неожиданные образы. Однако и естественная красота может быть стильной – доказала голливудская актриса Энн Хэтэуэй. Для The Sunday Times Style звезда позировала в наряде, который обычно носит в обыденной жизни.

В частности, Энн Хэтэуэй примерила светлый брючный костюм с пальто, широкие брюки с гольфом и майкой и платье oversize. Телеграф отмечает, что актриса отказалась от любого макияжа и прически, продемонстрировав свою естественную красоту.

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Еще ранее Энн Хэтэуэй признавалась, что обращается за услугами визажистов только для красных дорожек. А вот в обыденной жизни стиль оскароносной звезды довольно прост: она предпочитает удобную одежду в стиле casual.

Энн Хэтэуэй отважилась на фотосессию без макияжа
Энн Хэтэуэй отважилась на фотосессию без макияжа
Энн Хэтэуэй отважилась на фотосессию без макияжа


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 Теги: Энн Хэтэуэй, фото

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