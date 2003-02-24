Раздел: Культура
Настя Каменских прокомментировала возможность возвращения дуэта с Потапом
Потап и Настя начали выступать вместе 13 лет назад.
Популярная певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдо NK, заявила, что дуэт Потап и Настя обязательно вернётся на сцену, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukr-media.biz.
Своими мыслями по поводу возрождения коллектива Настя поделилась в шоу «Слава +».
"Конечно, будет ещё play. Но когда и как, это не известно даже нам с Лёшей (Алексей Потапенко, Потап - ред.). Мы сейчас занимаемся своими проектами… Ты не можешь так взять, просто бросить, не закончить и начать что-то третье. Для этого нужен какой-то правильный ход. В самый неожиданный момент, когда этого уже никто не будет ожидать, мы с Лёшей выйдем и споём. Это же Потап и Настя - должно быть нескучно", - заявила Настя Каменских.
Что ж, поклонникам дуэта придётся следить за парочкой ещё более пристально - кто знает, когда они решат порадовать публику долгожданной новостью?
Потап и Настя - украинский дуэт, образованный в 2006 году. Его участники - Настя Каменских и Алексей Потапенко. Группа выпустила множество хитов, совмещая в своём творчестве юмор и сексуальность.
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31 октября 2017 года стало известно, что дуэт поставлен на паузу. Настя Каменских начала работать над своим сольным проектом NK, а Потап - сосредоточился на своей группе MOZGI и продюсерской работе.
Популярная певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдо NK, заявила, что дуэт Потап и Настя обязательно вернётся на сцену, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukr-media.biz.
Своими мыслями по поводу возрождения коллектива Настя поделилась в шоу «Слава +».
"Конечно, будет ещё play. Но когда и как, это не известно даже нам с Лёшей (Алексей Потапенко, Потап - ред.). Мы сейчас занимаемся своими проектами… Ты не можешь так взять, просто бросить, не закончить и начать что-то третье. Для этого нужен какой-то правильный ход. В самый неожиданный момент, когда этого уже никто не будет ожидать, мы с Лёшей выйдем и споём. Это же Потап и Настя - должно быть нескучно", - заявила Настя Каменских.
Что ж, поклонникам дуэта придётся следить за парочкой ещё более пристально - кто знает, когда они решат порадовать публику долгожданной новостью?
Потап и Настя - украинский дуэт, образованный в 2006 году. Его участники - Настя Каменских и Алексей Потапенко. Группа выпустила множество хитов, совмещая в своём творчестве юмор и сексуальность.
Читайте также: Папарацци засняли Бехати Принслу на прогулке с дочерью
31 октября 2017 года стало известно, что дуэт поставлен на паузу. Настя Каменских начала работать над своим сольным проектом NK, а Потап - сосредоточился на своей группе MOZGI и продюсерской работе.
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