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Раздел: Культура  
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Настя Каменских прокомментировала возможность возвращения дуэта с Потапом

Настя Каменских прокомментировала возможность возвращения дуэта с Потапом Потап и Настя начали выступать вместе 13 лет назад.

Популярная певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдо NK, заявила, что дуэт Потап и Настя обязательно вернётся на сцену, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukr-media.biz.

Своими мыслями по поводу возрождения коллектива Настя поделилась в шоу «Слава +».

"Конечно, будет ещё play. Но когда и как, это не известно даже нам с Лёшей (Алексей Потапенко, Потап - ред.). Мы сейчас занимаемся своими проектами… Ты не можешь так взять, просто бросить, не закончить и начать что-то третье. Для этого нужен какой-то правильный ход. В самый неожиданный момент, когда этого уже никто не будет ожидать, мы с Лёшей выйдем и споём. Это же Потап и Настя - должно быть нескучно", - заявила Настя Каменских.

Что ж, поклонникам дуэта придётся следить за парочкой ещё более пристально - кто знает, когда они решат порадовать публику долгожданной новостью?

Потап и Настя - украинский дуэт, образованный в 2006 году. Его участники - Настя Каменских и Алексей Потапенко. Группа выпустила множество хитов, совмещая в своём творчестве юмор и сексуальность.

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31 октября 2017 года стало известно, что дуэт поставлен на паузу. Настя Каменских начала работать над своим сольным проектом NK, а Потап - сосредоточился на своей группе MOZGI и продюсерской работе.

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 Теги: Настя Каменских, Потап

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