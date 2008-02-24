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Андре Тан озвучил главные модные тенденции сезона

Андре Тан озвучил главные модные тенденции сезона Известный модельер поделился своими наблюдениями.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился главными модными советами для грядущего сезона, прислушавшись к которым, вы точно будете в тренде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Особое внимание модельер уделил тканям, оттенкам и неожиданным сочетаниям на первый взгляд несочетаемых вещей.

Основной посыл коллекции Андре Тан весна-лето 2019 - новая женственность. Делаем ставку на классические силуэты с подчеркнутой талией. Для контраста сочетаем с грубыми ботиками или ковбойскими сапогами, придавая образу ярко выраженный характер.

В женской коллекции в этом сезоне модными будут все пастельные оттенки и утонченный коралловый. Не стоит забывать и о классических белом и черном, которые составляют основу любого базового гардероба. Если говорить о принтах, то обратите внимание на абстрактные или геометрические принты (полоску, горох, клетку «виши»).

Главное - соблюдать правило: вещи с принтами самодостаточны и не нуждаются в большом количестве аксессуаров.
Что касается выбора тканей, то в сезоне весна-лето 2019 отдавайте предпочтение вещам из льна, хлопка и денима.

Андре Тан также рекомендует вспомнить о воздушных плиссированных юбках длины миди, которые снова в моде и эффектнее всего будут смотреться с шелковыми топами на бретелях.

Вместо брюк лучше отдать предпочтение коротким шортам и носить их с платьем-рубашкой, играя на контрастах.

Также не проходите мимо комбинезонов: в сочетании с белой сорочкой элегантном джинсовом комбинезоне можно прийти даже в офис, а затем отправится на свидание.

В мужской коллекции дизайнер рекомендует обратить внимание на бутылочно-зеленый и горчичный оттенки. В этом сезоне они особенно актуальны в сочетании с базовыми цветами: серым, белым, голубым, черный.

Если говорить о принтах в мужской одежде, то лидерами неизменно остаются клетка и полоска.

«В гардеробе должен быть идеально скроенный костюм, как в гардеробе каждой девушки-маленькое черное платье. Для особых случаев выбирайте смокинг, мое любимое сочетание-белый смокинг плюс черная рубашка»,- прокомментировал дизайнер.

Что касается повседневных образов, выбирайте костюмы в стиле casual из натуральных материалов. Любимые джинсы сочетайте с пиджаком, а под брюки надевайте джемпер или рубашку поло.

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«И главное - не переусердствуйте в погоне за трендами, соблюдайте баланс между модой и вашим комфортом», - посоветовал Андре Тан.

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 Теги: Андре Тан, тренды

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