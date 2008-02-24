Раздел: Культура
Андре Тан озвучил главные модные тенденции сезона
Известный модельер поделился своими наблюдениями.
Украинский дизайнер Андре Тан поделился главными модными советами для грядущего сезона, прислушавшись к которым, вы точно будете в тренде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Особое внимание модельер уделил тканям, оттенкам и неожиданным сочетаниям на первый взгляд несочетаемых вещей.
Основной посыл коллекции Андре Тан весна-лето 2019 - новая женственность. Делаем ставку на классические силуэты с подчеркнутой талией. Для контраста сочетаем с грубыми ботиками или ковбойскими сапогами, придавая образу ярко выраженный характер.
В женской коллекции в этом сезоне модными будут все пастельные оттенки и утонченный коралловый. Не стоит забывать и о классических белом и черном, которые составляют основу любого базового гардероба. Если говорить о принтах, то обратите внимание на абстрактные или геометрические принты (полоску, горох, клетку «виши»).
Главное - соблюдать правило: вещи с принтами самодостаточны и не нуждаются в большом количестве аксессуаров.
Что касается выбора тканей, то в сезоне весна-лето 2019 отдавайте предпочтение вещам из льна, хлопка и денима.
Андре Тан также рекомендует вспомнить о воздушных плиссированных юбках длины миди, которые снова в моде и эффектнее всего будут смотреться с шелковыми топами на бретелях.
Вместо брюк лучше отдать предпочтение коротким шортам и носить их с платьем-рубашкой, играя на контрастах.
Также не проходите мимо комбинезонов: в сочетании с белой сорочкой элегантном джинсовом комбинезоне можно прийти даже в офис, а затем отправится на свидание.
В мужской коллекции дизайнер рекомендует обратить внимание на бутылочно-зеленый и горчичный оттенки. В этом сезоне они особенно актуальны в сочетании с базовыми цветами: серым, белым, голубым, черный.
Если говорить о принтах в мужской одежде, то лидерами неизменно остаются клетка и полоска.
«В гардеробе должен быть идеально скроенный костюм, как в гардеробе каждой девушки-маленькое черное платье. Для особых случаев выбирайте смокинг, мое любимое сочетание-белый смокинг плюс черная рубашка»,- прокомментировал дизайнер.
Что касается повседневных образов, выбирайте костюмы в стиле casual из натуральных материалов. Любимые джинсы сочетайте с пиджаком, а под брюки надевайте джемпер или рубашку поло.
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«И главное - не переусердствуйте в погоне за трендами, соблюдайте баланс между модой и вашим комфортом», - посоветовал Андре Тан.
Украинский дизайнер Андре Тан поделился главными модными советами для грядущего сезона, прислушавшись к которым, вы точно будете в тренде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Особое внимание модельер уделил тканям, оттенкам и неожиданным сочетаниям на первый взгляд несочетаемых вещей.
Основной посыл коллекции Андре Тан весна-лето 2019 - новая женственность. Делаем ставку на классические силуэты с подчеркнутой талией. Для контраста сочетаем с грубыми ботиками или ковбойскими сапогами, придавая образу ярко выраженный характер.
В женской коллекции в этом сезоне модными будут все пастельные оттенки и утонченный коралловый. Не стоит забывать и о классических белом и черном, которые составляют основу любого базового гардероба. Если говорить о принтах, то обратите внимание на абстрактные или геометрические принты (полоску, горох, клетку «виши»).
Главное - соблюдать правило: вещи с принтами самодостаточны и не нуждаются в большом количестве аксессуаров.
Что касается выбора тканей, то в сезоне весна-лето 2019 отдавайте предпочтение вещам из льна, хлопка и денима.
Андре Тан также рекомендует вспомнить о воздушных плиссированных юбках длины миди, которые снова в моде и эффектнее всего будут смотреться с шелковыми топами на бретелях.
Вместо брюк лучше отдать предпочтение коротким шортам и носить их с платьем-рубашкой, играя на контрастах.
Также не проходите мимо комбинезонов: в сочетании с белой сорочкой элегантном джинсовом комбинезоне можно прийти даже в офис, а затем отправится на свидание.
В мужской коллекции дизайнер рекомендует обратить внимание на бутылочно-зеленый и горчичный оттенки. В этом сезоне они особенно актуальны в сочетании с базовыми цветами: серым, белым, голубым, черный.
Если говорить о принтах в мужской одежде, то лидерами неизменно остаются клетка и полоска.
«В гардеробе должен быть идеально скроенный костюм, как в гардеробе каждой девушки-маленькое черное платье. Для особых случаев выбирайте смокинг, мое любимое сочетание-белый смокинг плюс черная рубашка»,- прокомментировал дизайнер.
Что касается повседневных образов, выбирайте костюмы в стиле casual из натуральных материалов. Любимые джинсы сочетайте с пиджаком, а под брюки надевайте джемпер или рубашку поло.
Читайте также: Нина Добрев посетила голливудскую церемонию в длинном платье
«И главное - не переусердствуйте в погоне за трендами, соблюдайте баланс между модой и вашим комфортом», - посоветовал Андре Тан.
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